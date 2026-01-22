Труд

Дневен хороскоп на Виктория
Мнения
Какво решиха лидерите на Световния икономически форум в Давос? (ВИДЕО)
Автор:
Виктор Блъсков
Мнения
17:50
22.01.2026
Още от
(Мнения)
10:00
22.01.2026
Промоция за здравните вноски до нов парламент
21:31
21.01.2026
Атентаторът на „Северен поток“ Сергей Кузнецов на съд в Германия
10:00
21.01.2026
Тръмп вдигна цените на златото и среброто
17:05
20.01.2026
Радев слиза от президентството - какво следва? (ВИДЕО)
Всичко по темата
10:00
20.01.2026
Пълен размер за държавната пенсия
06:31
20.01.2026
В центъра на София дават 300 хил. евро за тристаен
10:10
19.01.2026
Колбасите в списъка на СЗО с канцерогени
06:35
19.01.2026
Инфлация, избори и бюджетни проблеми ни чакат през 2026 г.
Мнения
Какво решиха лидерите на Световния икономически форум в Давос? (ВИДЕО)
17:50
22.01.2026
282
Виктор Блъсков
Промоция за здравните вноски до нов парламент
10:00
22.01.2026
1 580
Стефан Кючуков
Родопите правят крачка към възстановяване на прекъснатите си връзки с Беломорието
07:00
22.01.2026
1 880
Доц. д-р Спас Ташев, ИИНЧ при БАН
Атентаторът на „Северен поток“ Сергей Кузнецов на съд в Германия
21:31
21.01.2026
10 042
Румен Михайлов
Тръмп вдигна цените на златото и среброто
10:00
21.01.2026
1 241
Труд news
Първият служебен кабинет
07:00
21.01.2026
889
Росен Тахов