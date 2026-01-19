Колбасите в списъка на СЗО с канцерогени

Консервирането се постига с помощта на натриев нитрит, който придава розово-червеникав цвят и специфичен вкус

21% от случаите на рак на дебелото черво, свързани с консумация на червено месо

Световната здравна организация ще включи продуктите от месо, като кренвирши, колбаси и бекон в списъка на потенциалните канцерогени, съобщи The Daily Mail.

Списъкът на потенциалните канцерогени се обновява всекидневно. Причините, по които месните продукти попаднат в този списък, според експертите от СЗО, са свързани с повишаване на риска от развитие на рак на червата, свързано с потреблението на колбаси и месни консерви.

Експертите на СЗО посочват, че яденето на 50 г преработено месо на ден увеличава риска от развитие на рак на червата от 6% на 7%. Това означава, че рискът всъщност се е увеличил значително. Така че яденето на преработено месо всеки ден прави по-висока вероятността от развиване на рак на червата. В дефиницията на СЗО за преработено месо са включени бекон, колбаси, салами, шунка, говеждо месо и всяко месо или птици, които са били обработени за подобряване на консервацията. Това може да стане чрез осоляване, сушене, опушване или ферментация.

Международната агенция за изследване на рака към СЗО е провела стотици изследвания, които доказват вредата, която носи консумацията на обработени меса на тялото и на целия организъм. Пилешкото, свинското и говеждото - това са месата, които най-често подлежат на обработка.

Според Британския институт за изследване на рака, 21% от раковите заболявания на червата и 3% от всички видове рак в Обединеното кралство са причинени от консумация на червено или преработено месо.

За сравнение, те съобщават, че 86% от раковите заболявания на белия дроб и 19% от всички ракови заболявания в Обединеното кралство са причинени от тютюн.

Има също доказателства за повишен риск от рак на панкреаса и простатата при хора, които ядат червено и преработено месо.

Проучване от Университета в Оксфорд, публикувано в BMC Medicine, разкрива, че вегетарианците са с 14% по-нисък риск от развитие на рак, в сравнение с хората, които консумират месо редовно.

При мъжете рискът от рак на простатата намалява с 31% при тези, които спазват вегетарианска диета и с до 20% при тези, които консумират риба, но не и месо.

Според месопреработвателите данните са манипулирани, субективени и доста подвеждащи. Ако бъдат въведени законови мерки за ограничаване консумацията на тези продукти, всеки производител ще бъде задължен да поставя предупреждение, подобно на цигарите, върху етикета на всяко обработено месо.

Преработените меса са с висока концентрация на сол и наситени мазнини, въпреки че все по-често попадаме и на “био” или “зелени” варианти. Консервирането им се постига с помощта на натриев нитрит, който придава на продуктите апетитен розово-червеникав цвят и специфичен вкус. Към него понякога се добавя и млечна киселина, играеща ролята на регулатор на киселинността. В миналото са се използвали най-вече нитрати под формата на селитра.

Нитратите и нитритите играят незаменима роля в месопреработвателната индустрия и хранителната безопасност, тъй като те предотвратяват развитието и растежа на Clostridium botulinum - бактерията, причинител на ботулизъм.

Но в комбинация с останалите съставки в месата, в това число сол и желязо, те могат да доведат до формирането на канцерогенни съединения в човешкото тяло.

Храни, които да избягваме според СЗО

Според Световната здравна организация (СЗО), има няколко вида храни, които е добре да избягваме, ако искаме да изглеждаме и да се чувстваме прекрасно - както отвън, така и отвътре. Ето най-важните от тях:



1. Захар и сладки напитки

Консумацията на много захар, особено под формата на сладки напитки (газирани, енергийни, сокове), води до повишено тегло, риск от диабет и сърдечни заболявания.



Препоръка: избери вода, неподсладен чай или плодова вода без добавена захар.



2. Сол и храни с повечко натрий

Прекаленият прием на сол (над 5 г. на ден) увеличава кръвното налягане и риска от инсулт или инфаркт.



Препоръка: готви у дома с пълнозърнести продукти и свежи подправки вместо пакетирани сосове и солени закуски.



3. Преработени и ултра-преработени храни

Те съдържат много сол, захар, трансмазнини и консерванти - и имат пряк ефект върху сърцето, кръвната захар и възпаленията.



Препоръка: замести ги с плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни.



4. Пържени храни

Пържените картофки, чипс и пържени закуски са богати на нездравословни мазнини и калории - и против всички любими диети.



Препоръка: печи или приготвяй на пара, задушено или грил - и всичко това е далеч по-добро за фигура и кожа.



5. Сладки изделия

Бисквити, тестени изделия, вафли и готови пасти - съдържат нездравословни мазнини и захар. Те носят калории и бърза енергия, но отсъстващата хранителна стойност ги прави “тежки” за организма.



Препоръка: замести ги със сладки изкушения с ниско съдържание на захар или си пригответ любимите домашно - с истински съставки.



7. Транс мазнини

Откриват се в маргарини, индустриални сладки, закуски, пържени ястия. Увеличават “лошия” LDL холестерол, намаляват “добрия” HDL и повишават риска от сърдечни болести.



Препоръка: използвай зехтин, авокадо или орехово масло - здравословна алтернатива за мазнини.

Въвеждат изисквания за качество

Пишат правила за храната в болниците ни

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов създаде работна група, която трябва да разработи и предложи нормативен акт за регламентиране на изискванията към организираното хранене в болниците. Целта е въвеждането на минимални изисквания за вида и качеството на болничната храна, както и на основни организационни практики, свързани с храненето на пациентите.

В работната група са включени експерти от МЗ, Националния център по обществено здраве и анализи, специалисти по хранене и диететика. В заповедта е посочено, че председателят на работната група може да привлича и други експерти.

Срокът за изготвяне на предложение за нормативен акт е до края на месец април 2026 г.

Земеделски производители излизат на протест срещу споразумението с Меркосур

Предупреждават за нахлуване на ГМО продукция у нас

Предстои ратификация от Европарламента

За вторник са насрочени протести в Страсбург.

Не е ясно как ще се контролира вносът на зърно, соя и царевица от Южна Америка, за която е известно, че произвежда и ГМО култури, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите и на Българската аграрна камара Илия Проданов. Той обяви, че ще участва във вторник в протестите на Земеделски производители срещу споразумението в Страсбург.

В събота, в Парагвай бе подписано споразумението за свободна търговия ЕС-Меркосур. То е между 27-те страни от Европейския съюз и почти всички държави от южноамериканската асоциация за безмитна търговия. За земеделския сектор договорът предвижда рекордно облекчен достъп на европейските производители до пазарите на Меркосур. Прогнозите са износът на селскостопански храни от ЕС за южноамериканския общ пазар да скочи до 50 на сто.

Споразумението с Меркосур трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, за да влезе в сила.

Тревожна е темата за качеството на храните, предупреди главният секретар на Браншова камара “Плодове и зеленчуци” Марк Цеков. Той изрази притеснение, че на европейския пазар може да навлязат продукти, произведени с генномодифицирани технологии, които са по-евтини, но чието дългосрочно въздействие върху здравето остава трудно измеримо. Цеков подчерта, че проблемът не е само икономически, а засяга пряко потребителите, защото става дума за храната, която ежедневно консумират.

В този контекст главният секретар на Браншова камара “Плодове и зеленчуци” акцентира върху значението на местното производство. По думите му научни изследвания показват, че човешкият организъм се адаптира най-добре към храна, произведена в близка среда, а локалните продукти имат ключова роля за здравословния баланс. За него подценяването на този фактор е стратегическа грешка, особено във времена на глобална несигурност.

Главният секретар на Камарата изрази недоумение защо Европа изобщо поема по този път, след като рискува да подкопае собственото си селско стопанство. По думите му печеливши от споразумението ще бъдат други индустрии, но земеделието ще се превърне в “жертва на геополитически интереси”.

Марк Цеков заяви, че Браншова камара “Плодове и зеленчуци” подкрепя протестните действия срещу споразумението. Той съобщи, че предстои да участва в работни срещи в Брюксел, където темата ще бъде поставена и на международно ниво. “Ще отстояваме позицията си, защото става дума не само за икономика, а за бъдещето на българското земеделие и здравето на хората”, подчерта той.