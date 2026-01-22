Родопите правят крачка към възстановяване на прекъснатите си връзки с Беломорието

Отвори поредният граничен пункт с Гърция, остава да отворим и последния като разтопим „Белите снегове“

Ставам инициатор за възстановяване на стария път през прохода Елидже - път с история, икономическа логика и бъдеще

Римският мост „Кемера“ край с. Бръщен.



Векове наред това място е било ключова спирка за пътници, търговци и кервани

Най-силното материално доказателство за този “вертикален” път е римският мост “Кемера”

През Средновековието крепостта на деспот Алексий Слав над Доспат контролира именно тези проходи

На 20 януари официално се отвори още един граничен пункт в Родопите: Рудозем - Ксанти.

Пункт, който се строеше повече от 30 години. С това Родопите правят още една крачка към възстановяване на прекъснатите си връзки с Беломорието. Но остава последният, най-старият и най-прекият път, който все още чака своето възраждане. Това е древният трансродопски път, минавал през днешните Пещера - Батак - Доспат - Барутин - Чавдар - Бръщен, пресичал Родопите през прохода Елидже и излизал директно в района на селището Сидиронеро (известно преди 1927 г. като Осеница) и Драма, а оттам - към Кавала и Бялото море.

Път, който Родопите никога не са забравяли. Не е случайно, че Доспат е възникнал именно тук.

Според една от версиите името му произлиза от деспот Слав, но според друга - от персийската дума „дост“ и българската „път“, т. е. „приятел на пътя“. И действително - векове наред това място е било ключова спирка за пътници, търговци и кервани. На карти отпреди 150 години ясно са отбелязани Доспатските ханове и друма на юг.

Още в римско време през този район минава път, свързващ Филипополис (Пловдив) с Егейското крайбрежие и голямата имперска магистрала Виа Егнация. Трасето преминава през Пещера, Батак и Доспат, стига до Барутин, откъдето се разклонява. Единият маршрут описва по-дълга дъга към Никополис ад Нестум (днешен Гърмен) и долината на Места.

Другият - по-прекият, по-бързият и стратегическият - поема директно на юг. Това е прекият път на Горна Тракия и тази част от Родопите към морето. От Барутин пътят върви през Чавдар и Бръщен, пресича главното родопско било в района на Източен Чеч, излиза на територията на днешна Северна Гърция и се спуска към Драма. Оттам до Бялото море разстоянието е кратко и равнинно.

Съвременна карта с нанесен на нея маршрут на древния трансродопски път през Доспат направо към Беломорието (Драма).

Най-силното материално доказателство за този „вертикален“ път е римският мост „Кемера“ край село Бръщен - масивно съоръжение, което няма как да обслужва случаен или локален трафик. Той е част от добре поддържан път, свързвал вътрешността на Родопите с Беломорието, без дългия обход през Неврокопската котловина.

През Средновековието крепостта на деспот Алексий Слав над Доспат контролира именно тези проходи. По тях се движат кервани със сол, кожи и желязо, а родопските овчари водят стадата си на зимуване в Беломорието и се връщат със зехтин, маслини и памук. До началото на XX век този път е жив. Керванджиите изминават разстоянието от Драмско и Кавалско до Родопите за 2-3 дни.

Когато бях юноша, все още имаше живи хора, които ми разказваха за този поминък и за тези движения на хора и животни между планината и морето. Не е случайно, че народната памет е запазила и един кратък, но много точен образ:

„Дуйни ми, дуйни, бел ветре, разтопи бели снегове, отвори пътя за Драма.“ Това не е метафора, а описание на реалност - на високия на места 1300-1500 мнмв планински път, който зимата затваря, а пролетта отново „отваря“. По-скоро това е възпятият в народната песен път за Драма, защото другият и обиколният по долината на р. Места е с по-ниска надморска височина, с по-мек климат, и по-рядко е напълно затварян от сняг. Пътят е прекъснат, но не е изчезнал.

След 1945 г. границата между България и Гърция се превръща в Желязна завеса. Пътят е прекъснат с кльон, изоставен и забравен. Днес, след село Чавдар, той е черен път или пътека, използвана от гранична полиция и лесничеи.

Но калдъръмът от римско време на места още стои. И римските мостове още са там. Ако погледнем топографска карта, ще видим нещо очевидно: от Барутин право на юг, през Чавдар и Бръщен, се излиза директно към Сидиронеро и Драма. Това е най-късата линия от вододела между централните и западните Родопи към Бялото море, използвана векове наред - докато една изкуствена граница не прекъсва естествени икономически и човешки връзки.

Време е да отворим и последния затворен път. След Рудозем - Ксанти логичната следваща стъпка е ясна. Затова ставам инициатор за започване на разговори за възстановяване и отваряне на стария път през прохода Елидже - път с история, икономическа логика и бъдеще.

По трасето на този път от Пещера до Бялото море се стига за приблизително 135-145 км, а от Доспат - само 85-95 км. Родопите заслужават да възстановят прекъснатите си връзки с Беломорието.