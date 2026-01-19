Партията Реформ е на път да унищожи статуквото във Великобритания

В държавата се надигна един сериозен дух на национализъм

Гледам с огромен интерес случващото се във Великобритания, където партията Реформ е (или беше) на път да унищожи цялото статукво и да заличи въобще Лейбър и Торита.

По едно време започнаха хора да се отцепват, особено от консерваторите към Реформ, което е разбираемо. Реформ представляваше на първо място обещанието да се коригира катастрофалната миграционна политика. Тя е дело точно на консерваторите (Господ знае и те какво „консервираха“), та разбираемо е някои от техните редици да не са били съгласни и да се отцепят.

Само дето Фараж по едно време започна да приема абсолютно всякакви отцепници при себе си. Стигна се до там, че вече приема много от хората, пряко отговорни за миграционната политика. Робърт Джерник е буквално бивш министър по миграцията и уж против масаовата миграция, ама не точно. И сега Реформ го приветстват да се включи да коригира миграцията. Заедно с още много други политици като него.

Та в държавата се надигна един сериозен дух на национализъм и нуждата от дясна политика, Фараж го превзе и сега го тръшна на земята и го тъпче.

Това е прекрасен урок за нас - първо на първо, по-опасни са хората, които може да ви станат съмишленици, да се издигнат и да унищожат каузата, отколкото опонентите. И второ, важни са само действията. Фараж може да говори много красиво и Реформ да се представя като партията, която ще реши миграцията, обаче като започнат да действат нещата изглеждат по съвсем различен начин.