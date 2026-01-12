МАНА в САЩ и „свобода на пазара“ за вредни храни в България

По-добре здравето да започва от чинията, а не от шкафчето за лекарства

Нашата държава е избягала от “защитата на потребителите”

САЩ не са само за заслужена критика, но и за похвала: желанието им „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA)!

У нас КЗП гледа центовете, а не качеството на храните, тогава от какво ни пази?!

Истинската храна се завръща в САЩ - страната на най-големите хора в кг. На 7 януари секретарят на HHS Робърт Ф. Кенеди-младши и секретарят на USDA Брук Ролинс представиха нови насоки за хранене. Насоките, които представи The MAHA Report, включват следните препоръки:

- Приоритизиране на протеините

- Избягване на силно преработени храни

- Избягване на добавени захари

- Край на войната срещу здравословните мазнини

- Възхвала на пълнозърнестите храни и избягване на рафинираните въглехидрати

Предпочитане на диети с ниско съдържание на въглехидрати

При обявяването на това, Робърт Ф. Кенеди-младши каза: „Тези насоки ни връщат към основите... Американските домакинства трябва да дадат приоритет на пълноценните, богати на хранителни вещества храни - протеини, млечни продукти, зеленчуци, плодове, здравословни мазнини и пълнозърнести храни - и драстично да намалят силно преработените храни. Ето как правим Америка отново здрава.“

Комисарят на FDA, Марти Макари, добави: „Днес бележим началото на края на ерата на медицинската догма за храненето. В продължение на десетилетия бяхме хранени с корумпирана хранителна пирамида, която имаше късоглед фокус върху демонизирането на естествените, здравословни наситени мазнини, казвайки ви да не ядете яйца и пържоли и игнорирайки гигантско сляпо петно: рафинирани въглехидрати, добавени захари, ултрапреработена храна.“

„По-доброто здраве започва в чинията ви, а не в шкафчето ви с лекарства“ - това е основната теза на МАНА.

Америка е болна. „В продължение на десетилетия бяхме подвеждани от насоки, които даваха приоритет на силно преработените храни, а сега сме изправени пред безпрецедентни нива на хронични заболявания.“

Данните са ясни:

- 50% от американците имат преддиабет или диабет;

- 75% от възрастните съобщават, че имат поне едно хронично заболяване;

- 90% от разходите за здравеопазване в САЩ отиват за лечение на хронични заболявания, голяма част от които са свързани с диетата и начина на живот.

МАНА: „За първи път изтъкваме опасностите от силно преработените храни и възстановяваме една счупена система от нулата, използвайки златния стандарт на науката и здравия разум.“

Новата хранителна пирамида е следната:

1. Протеини, млечни продукти и здравословни мазнини.

Слагаме край на войната с протеините. Всяко хранене трябва да дава приоритет на висококачествени, богати на хранителни вещества протеини от животински и растителни източници, съчетани със здравословни мазнини от пълнозърнести храни като яйца, морски дарове, месо, пълномаслени млечни продукти, ядки, семена, маслини и авокадо.

Цел за протеин: 1,2-1,6 грама протеин на килограм телесно тегло на ден.

2. Зеленчуци и плодове.

Зеленчуците и плодовете са от съществено значение за истинското хранително хранене. Яжте голямо разнообразие от цели, цветни, богати на хранителни вещества зеленчуци и плодове в оригиналния им вид, като давате приоритет на свежестта и минималната обработка.

Зеленчуци: 3 порции на ден.

Плодове: 2 порции на ден.

3. Пълнозърнести храни.

Пълнозърнестите храни се препоръчват. Рафинираните въглехидрати не! Дайте приоритет на богатите на фибри пълнозърнести храни и значително намалете консумацията на силно преработени, рафинирани въглехидрати, които изместват истинското хранене.

Цел: 2-4 порции на ден.

Хидратацията

Хидратацията е важна. Избирайте вода или неподсладени напитки, които да съпътстват храненията и закуските.

Браво, приятели!

- ------

В България, където „всичко е пари, приятелю“, имаме „свобода на пазара“. Различни езически блудници си местят задните части от една в друга телевизия, за да обясняват евроатлантическите цели на „свободния пазар“. Огромната част от тях - добре платени от когото защитават.

„Свободата на пазара“ означава на щандовете да има всякакви вредни, отвратителни, опасни за здравето, вредни за децата, гадни по вкус, смърдящи на гнилоч, добре опаковани, отлично брандирани, безумно рекламирани, опасно консумирани... изобщо, много вредни храни.

В България наистина има проблеми с качеството на храните, особено при продукти като сирена, колбаси и чипсове. Ето какви са често срещаните рискове и как да ги разпознавате, особено за децата:

1. Сирена

Оводнено сирене - съдържа добавена вода и нишесте, което разрежда вкуса и текстурата. Носи отлични печалби, понеже се продава бяла вода. Признаци: прекомерна мекота, „водниста“ консистенция, задържане на влага в опаковката.

2. Добавки в сирената - като заместители на мазнините и подобрители на аромата. Разгледайте етикета: избягвайте Е-фиксаторите и незадължителните подобрители (стабилизатори, овкусители).

3. Колбаси. Оцветители и ароматизатори - за да изглеждат по-привлекателни, те са изкуствено оцветени, понякога с „опушен“ или „беконов“ вкус. Много от производителите на колбаси никога не са яли от своето производство. повечето съдържат нитрати и нитрити - използват се за готовност и аромат, но могат да образуват канцерогени при високи температури.

Признаци: ярък, неестествен цвят, силен аромат, дълъг срок на съхранение.

4. Чипсове.

Съдържат масови килъри като:

- Акриламид - канцерогенен образуващ се при пържене на висока температура (>120 °C).

- Трансмазнини - произвеждат се от евтини растителни масла и са вредни за сърцето.

- Прекомерно съдържание на сол и ароматизатори - което ги прави пристрастяващи, особено за деца.

Препоръка: уверете се, че детето яде чипс рядко, не повече от веднъж месечно (30 г.).

5. Други опасни храни

- Опушени меса - често съдържат химикали, стабилизатори и нитрати, които могат да са канцерогенни.

- Консервирани храни - могат да отделят бисфенол А (BPA).

- Газирани напитки - съдържат много захар, оцветители, консерванти и подсладители.

Как да разпознаете вредни храни:

- Внимателно четете етикета - избягвайте добавки като: Аkrilamid, транс-мазнини, нитрати (E249-E252), изкуствени оцветители (E100-E199), ароматизатори и консервиращи вещества.

- Цвят и аромат - ярък, неестествен, метален вкус, „прецъфтяващ“ вид - сигнализира добавки.

- Срок на годност - прекалено продължителен е индикация за множество консерванти.

- Произход и цена - много евтини продукти, например колбаси с цвят и форма на телешко л.... о често са с ниско качество и множество добавки.

За децата:

Ограничете чипс, газирани напитки, оцветени колбаси и консервирани храни.

Избирайте домашно приготвени или минимално преработени продукти - плодове, зеленчуци, домашно сирене, меко месо.

При чипс - максимум 5-7 картофки (пържени) между 3-7 години, не повече от 30 г. след 7 г., и не по-често от веднъж месечно.

И стигаме до силно брандираната държавна Комисия за защита на потребителите (КЗП), в които заплатите и благата са вероятно много, много високи.

Не си въобразявайте че тя има функциите да ви пази от вредни храни и напитки, не, олигархът-законодател я е ограничил да ни варди от „необосноовани цени“, т. е. от почти нищо.

Най-голямата заплаха за нас като потребители на храни, е била „установена опасност при използване на преса за чесън“. Установено е на 12 Юни 2025 г.

Куха!

Държавата е избягала от „защитата на потребителите4. Познайте в интерес на кого?! Нали, ако вършеше и тази работа, поне 1/3 от стоките в хипермаркетите щяха да бъдат блокирани и забранени!

Ако ви интересуват реалните безобразия в хранителната организирана измама, отидете на сайта на „Активни потребители“, но след това няма да можете да спите и щяхте да правите ежедневни протести на жълтите павета.

Впрочем, някой грижил ли се е някога за здравословното хранете на българите, на нашите деца и внуци?

Да.

В далечната 1972 г. чрез „Декемврийската програма за повишаване жизненото равнище и усъвършенстване начина на живот“ бяха приети здравни норми за потребление на хранителни продукти, които бяха прилагани повсеместно в ученически и работнически столове.

Така че изненадващо САЩ през 2026 г. са повторили България от 1972 г.

Сега какво ще правим?!