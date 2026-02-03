Хората, които ценят свободата, ще се организират и ще я съхранят

Алчни - посредствени предприемачи, в сътрудничество с безотговорни и корумпирани политици започнаха да пълнят България с мигрантска работна сила

Публикувах снимка на г-жа Джорджа Мелони с надпис, че Италия е прекратила издаването на визи за пакистански граждани. Политическата коректност веднага ме насмете. Фактчекърът Гаджоков използва силните инструменти на AI, за да коригира грешката ми. Незнайно откъде появилия се (някъде от Лондон - как се събирате там, бе...) цензор Филипов безмилостно ме обвини, че съм проводник на путинистка пропаганда през MAGA публикации. Ужас - направо си изгубих апетита...

Истината е, че спирането на италианските (шенгенските) визи за пакистанци не е вярно. Но е вярно друго - че премиерът Мелони предприе сериозни и системни стъпки за ограничаване на беззаконието на ислямистките мрежи в Италия, които функционират чрез злоупотребата с имигрантското население на Италия, изповядващо исляма. Тази новина „хиперлибералните“ (всъщност неотроцкистки) цензори и фактчекъри не могат да опровергаят - и все по-малко ще могат. Докато Западна Европа се събужда за огромния проблем за неинтегрираните нелегални мигранти - мюсюлмани, левичарски западни движения открито се съюзяват с тоталитарни ислямистки мрежи, за да провеждат своите „woke“ политики.

Не се страхувам да бъда обвиняван от подобни индивиди във всичките седем смъртни гряха, плюс „тръмпизъм“ и „путинизъм“. За разлика от тях моите възгледи са публични от много време насам. И понеже те се кичат - кой знае защо - с етикета на „либерали“, нека ги информирам накратко за следното. Либералната демокрация има много провали и много възраждания от пепелта. Тя се е проваляла винаги, когато се е отказвала да се защитава срещу своите врагове и се е възраждала винаги, когато е взимала своите оръжия и ги е побеждавала. Нека неотроцкистите „либерали“ се борят за заливане на демократичния свят с нелегални мигранти, изповядващи примитивно-традиционалистки, тоталитарни и агресивни религиозни и културни вярвания и практики. Хората, които ценят свободата - предоставяна в социален план от либералната демокрация - ще се организират и ще я съхранят. Мелони прави точно това. Все повече лидери в Европа ще го правят.

За съжаление, алчни - посредствени предприемачи, в сътрудничество с безотговорни и корумпирани политици започнаха да пълнят България с нарастващи по брой - и съвършено чужди по ценности и поведение групи мигрантска работна сила от най-малко подходящи в културно и социално отношение страни и общности. Това е най-тревожното за нас, за българите.