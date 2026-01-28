Обратната страна на монетата "Кирил Петков" - Андрей Гюров

Последната надежда за нормалността днес се нарича Илияна Йотова

„Готов съм да поема отговорността за премиер при ясни принципи и без скрити условия. Това означава - България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е равно отдалечено от партиите“, заяви Андрей Гюров, подуправител на БНБ, обявен в несъвместимост от Комисията по конфликт на интереси преди две години. Казус, който предстои да се реши от Съда на Европейския съюз, а след това от административното правосъдие у нас. Но достатъчно ясен към момента - Гюров е отстранен от поста подуправител на БНБ, като предварителното изпълнение на решението за отстраняването му е окончателно потвърдено от петчленен състав на Върховния административен съд.

Няма съмнение, че Гюров е готов за всеки пост, защото той няма собствено мнение. Той е наемник, намерил подслон преди пет години в „Продължаваме промяната“, където дори беше председател на парламентарната група на партията. И такъв човек твърди, че ще е „равно отдалечен“ от партиите?! Гюров дори не знае какво говори, защото повтаря клишета, спуснати му от кукловодите, които договарят назначаването му за служебен министър-председател. Нищо, че Гюров сам по себе си е неспособен да заема този отговорен пост в държавата, най-малкото, защото сам е виновен, че е допуснал гаф – да не се освободи от своята несъвместимост след избирането му за подуправител на БНБ. Човек, който не може да реши собствените си казуси е тръгнал да управлява държавата от най-високата позиция – министър-председател. Човек, който отиде на партийно събрание броени дни след като влезе в БНБ. Тогава обясни в медиите, че не знаел, че сбирката е партийна и случайно попаднал на събранието на ПП в Благоевград. Истината е различна – беше там, за да покаже ясно своята партийна принадлежност.

Днес обаче се представя за „независим“, рецитирайки заучени клишета, спуснати му от кукловодите, които през служебната власт готвят превземането на властта и държавните институции.

Андрей Гюров ще е поредното фиаско, което ще се упражнява на гърба на българите. Подобно на неговия партиен патрон – Кирил Петков, който използва властта си като министър-председател за да избива комплексите си пред конкубината му, с която превърнаха премиерския кабинет в бардак. Гюров и Петков са като двете страни на една и съща монета в ръката на задкулисните олигарси. Гюров е уличен в несъвместимост, но се готви за служебен премиер, а Петков стана служебен министър с фалшива декларация, че няма двойно гражданство, а имаше – канадско. Чак по-късно се разбра, че конкубината му е фалшифицирала дори регистрацията на фондация, нарушавайки закона, за да го заличи скоростно от участие в Управителен съвет. И когато беше изправена пред съда, любимката на Петков – Лена Бориславова, „изми“ гузната си съвест като натопи бившите си колеги от адвокатска кантора.

Ако някой е позабравил одиозното управление на кабинета с премиер Кирил Петков, то много скоро всичко това ще се прожектира отново. С „нашето“ МВР и с „ала-бала“.

Последната надежда за нормалността днес се нарича Илияна Йотова. Въпросът е, дали президентът ще покаже, че е истински обединител на нацията и ще предотврати напъните за власт на марионетките на олигархията, които отново искат да управляват държавата, с обратната страна на монетата Кирил Петков – Андрей Гюров.