Андрей Гюров каза "да" : Готов съм да бъда служебен премиер

Беше един много важен и знаков разговор с президента, защото и двамата осъзнаваме колко погледи и колко очаквания са насочени към нас в този момент. Това, което казах и на нея, е, че честни избори могат да бъдат проведени само чрез честно сътрудничество между всички институции. Това заяви подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров след срещата си с президента Илияна Йотова. В разговора си с нея той е изразил готовност да стане служебен премиер.

Подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция точно в 14:30. Илияна Йотова го посрещна на входа на президентството. Срещата между двамата беше закрита за медии.

“Споделих с г-жа президента, че съм готов да поема отговорността. Ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи означава - България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори”, уточни Гюров.

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер по така наречената "домова книга", като след вчерашния отказ на председателя на Народното събрание Рая Назарян, за днес държавният глава насрочи 4 срещи кръга лица, определени в Конституцията като такива, които да могат да заемат поста.

Първият разговор Йотова проведе с управителя на БНБ Димитър Радев, който отказа поста служебен министър-председател, а втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов. След края на срещата той обяви, че и той няма да поеме тази отговорност. Другият подуправител на БНБ Радослав Миленков също отказа поста служебен министър-председател.

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер утре. В 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.