Красимир Каракачанов: Планът на Германия за „Европа на две скорости“ стартира разпада на ЕС

Желязков да не бърза да тича до Брюксел да го подкрепя

Планът на Германия за разделяне на ЕС на две, като се обособява водеща група от шест страни (Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания), не съответства на българския национален интерес. Идеята в ЕС решенията да се взимат от най-развитите, поради тромавата система с 27 държави, на практика поставя България и други страни в още по-подчинено положение от досегашното.

Това коментира председателят на ВМРО Красимир Каракачанов, цитиран от пресцентъра на партията.

Правителството трябва да отхвърли всякакви такива предложения за сепаратизъм, ако иска да има Европейски съюз. Желязков, както тичаше до Париж да подписва още 90 милиарда евро за Украйна, после до Давос - да подпише „Съвета за мир“ на Тръмп за 1 милиард долара, сега да не бърза да тича и до Брюксел да подкрепя послушно и това. Не сме влизали в ЕС, за да сме изолирани и на заден план, посочва Каракачанов.

На Европа не ѝ трябват две скорости, а трансформация от съюз, управляват от бюрократите в Брюксел, в съюз на суверенни и равноправни държави!

След бомбастичните обещания към българите, че от 1 януари 2026 г. влизат в „Клуба на богатите“ и с въвеждането на еврото думата на България ще се чува повече, сега става ясно, че планът всъщност е да ни вкарат в клуба на страните втора ръка, заявява лидерът на ВМРО." Как сега ще ни обясняват пропагандаторите на еврозоната у нас?! Още повече, че в групата Е6, посочена от Германия, е и Полша – страна, която прави икономически бум, пазейки националната си валута. Т.е. и балонът на управляващите, че само еврозоната гарантира процъфтяваща икономика, се спука".

"Ако този план бъде приет, то България трябва веднага да спре участието си във финансирането на войната в Украйна, да се откаже от плана да ни връщат мигранти, за да ги издържаме, да се откаже от „зелената сделка“ и от всички останали политики, които водят до изоставане на икономиката и до непосилни за нас разходи. Всеки лев трябва да се инвестира в България и българите! Предложеният план развързва ръцете на всяка една държава от „втория ред“ да се спасява както намери за добре", казва Красимир Каракачанов.

По думите му, такъв план заличава напълно идеята за равнопоставеност, взаимопомощ и единство. И на практика стартира разпада на ЕС.

"Проблемите на Съюза няма да се решат с вътрешно прегрупиране, а най-напред със смяна на брюкселската олигархия с компетентни и почтени лидери. Ако това не се случи, всякакви опити за закърпване на ескалиращата криза ще бъдат безуспешни. Проблемът е в сбърканите и пагубни за ЕС политики на Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ в ЕК, а не в държавите членки", смята Красимир Каракачанов.