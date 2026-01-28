Четвърто "не" пред президента: И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

Рая Назарян, Димитър Радев, Петър Чобанов и Радослав Миленков отказаха поста служебен министър-председател

"Няма да стана служебен премиер. Дадох отговора, който давах и последните три пъти на предходния президент", заяви пред журналисти подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков след срещата си с президента Илияна Йотова след срещата му във връзка с назначаването на служебен кабинет и избирането на служебен министър-председател от така наречената "домова книга".

Миленков подчерта, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка. След края на срещата подуправителя Радослав Миленков направи коментар пред медиите.

"Дадох отговора, който давах и последните три пъти на предходния президент. Няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и Българската народна банка. Знаете, аз съм давал аргументите и пред вас, и пред президента. Те са известни. Повторих ги на госпожа Йотова. А те са накратко това, че ръководя две управления в момента в БНБ – „Банков надзор“ и „Емисионно“. Член съм на Надзорния съвет на Европейската централна банка. Всичко това са ангажименти и ограничения. Управителят спомена някои от тези ограничения. Така че не е изненада, предполагам, за никого моята позиция за пореден път по темата", каза Радослав Миленков, цитиран от обществената телевизия.

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер по така наречената "домова книга", като след вчерашния отказ на председателя на Народното събрание Рая Назарян, за днес държавният глава насрочи 4 срещи кръга лица, определени в Конституцията като такива, които да могат да заемат поста.

Първият разговор Йотова проведе с управителя на БНБ Димитър Радев, който отказа поста служебен министър-председател, а втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов. След края на срещата той обяви, че и той няма да поеме тази отговорност.

В 14:30 е насрочена срещата на държавния глава с подуправителя на БНБ Андрей Гюров.