Търси се министър-председател: Рая Назарян няма да е служебен премиер, президентът Илияна Йотова продължава със срещите

Президентът Илияна Йотова проведе среща с председателя на 51-ото Народно събрание Рая Назарян в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство. Разговорът се проведе в президентската институция в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от основния закон, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Постът на председател на парламента е сред кръга лица, определени в Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател.

Предстоят срещи на президента Йотова с останалите потенциални служебни министър-председатели. Подробности за проведения разговор с председателя на Народното събрание Назарян, който се проведе при закрити врата и продължи повече от час, не бяха разкрити.

Едно политическо лице не бива да е служебен премиер, каза Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова. Рая Назарян е препотвърдила пред президента, че не може да заеме поста служебен министър-председател.

Част от потенциалните кандидати от "домовата книга" - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече декларираха, че не желаят да са служебни премиери. Сред нежелаещите е и Рая Назарян.

В списъка са още: шефът на Сметната палата (и бивш служебен премиер) Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, зам.-шефовете на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

По предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва дата на изборите в двумесечен срок.

Почти сигурно вече е, че избори в края на март са невъзможни, тъй като формирането на служебен кабинет една ли ще се случи до 29 януари.

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след срещата с президента Илияна Йотова относно разговорите за сформиране на служебен кабинет. Назарян допълни, че колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, не е справедливо това и към него ще има съмнения за намеса в изборния процес.

Назарян допълни, че вътрешният министър също трябва да е максимално безпристрастен и отдалечен от политическите формации. Тя обясни, че с президента са обсъдили какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния премиер и на вътрешния министър. "Това е с цел да се постигне широко доверие в избирателите. Основните функции на служебния кабинет са да поддържат държавата до избиране на редовно правителство и да обезпечи провеждането на честни и прозрачни избори", каза председателят на парламента, цитирана от БТА.

Според Назарян датата за изборите няма как да бъде 29 март, защото в Конституцията е разписано, че президентът назначава служебен кабинет и в двумесечен срок определя дата за изборите. По думите ѝ към настоящия момент няма яснота за датата на предсрочните избори.

"Добре е, че след кратка пауза конституционната процедура отново е в ход. Българските граждани и дори политическите формации са в очакването за скорошни избори", посочи още председателят на НС.