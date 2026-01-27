Рая Назарян при президента Илияна Йотова

Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян пристигна в президентската институция на „Дондуков“ 2 за среща с държавния глава Илияна Йотова. Това е част от конституционната процедура по формиране на служебен кабинет. Президентът Йотова я приветства лично на входа, а разговорът между двете е предвидено да се проведе при закрити врата.

Това е първият случай, в който президент посреща официален гост още на прага на институцията.

По-рано, в понеделник (26 януари), Илияна Йотова заяви, че очаква сериозни и аргументирани дискусии с номинираните за служебен министър-председател.

Тя подчерта, че макар позициите да могат да бъдат публично изразявани, за нея е важно да чуе мотивите зад отказите.

По думите ѝ някои институции първоначално са подкрепили конституционните промени, което прави още по-значимо да се разбере защо сега преосмислят позицията си по текстове, които сами са предложили и одобрили.