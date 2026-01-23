Илияна Йотова - Госпожа Президент

“БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!”, заяви вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров след като Румен Радев обяви, че напуска “Дондуков” 2. Съгласно конституцията Йотова ще довърши мандата до 22 януари 2027 г. Така за първи път в своята история България ще има жена за държавен глава и върховен главнокомандващ. По думите на Радев тя ще бъде достоен президент.

През 2016 г. Илияна Йотова, тогава евродепутат, бе номинирана с още 18 души за кандидат-президент от БСП. Но тя си направи самоотвод в полза на доста по-неизвестния тогава Румен Радев.

При номинацията Йотова се обърна към него с думите “Няма как да не почувствате как трепти едно доверие към вас и да знаете цената на всеки един глас, който е застанал зад вас. Пред себе си имате най-старата партия в България и почти в цяла Европа”, каза тогава Илияна и открито предупреди бъдещия президент, че той е кандидатура на БСП и всяко негово действие ще бъде следено под лупа. Това малко ядосало Радев. Присъствали на тази номинация си спомниха, че двамата с Радев са тръгнали с взаимни подозрения. “Тя му бе натрапена, ако той имаше възможност да си избира кандидата за вицепрезидент, нямаше да избере нея. Но приемайки номинацията на БСП, трябваше да се съгласи с човек от партията”, спомня си участник в конференцията в НДК, на която през 2016 г. бяха избрани спечелилите два месеца след това президентските избори.

По-късно обаче Радев и Йотова се сработват, стават добър екип. Илияна е далеч по-комуникативна от Радев, категорични са колеги журналисти. За разлика от него тя винаги отговаря на всички техни въпроси аргументирано и убедително, дори и на най-неудобните, не губи присъствие на духа и в най-трудната ситуация. Когато в Охрид македонски журналисти я провокираха за македонско малцинство в България, Йотова с усмивка отговори: “Позволете ми малко да ви ограмотя. Добре е да прочетете българската конституция, ще разберете езика, сигурна съм. В българската конституция няма малцинства”.

Може да се каже, че Йотова е най-диалогичният ни вицепрезидент. За разлика от предшествениците си Тодор Кавалджиев, Ангел Марин и Маргарита Попова, особено първите двама, които бяха просто допълнение към пейзажа в българския Бял дом. Според Румен Овчаров - човекът, дал път на Йотова в политиката - трудно може да раздели политиката ѝ от тази на Радев, но той смята, че не е имала особен глас за тези политики. Според мнозина като президент обаче Йотова ще бъде много по-диалогична от довчерашния държавен глава и вратите на “Дондуков” 2 ще бъдат много по-широко отворени.

Илияна Йотова става шеф на пресцентъра на БСП в един от най-трудните моменти за партията. Тогава, през 1997 г. БСП губи катастрофално изборите след провала на Виденов. Новият лидер Георги Първанов все още не е укрепил позицията си. “Дойдох с ясното съзнание, че правото беше на нейна страна и тези, които предричаха бързата смърт на социалистическата партия, не си даваха сметка, че съвсем скоро тя ще израсне наистина като феникс от пепелта и това се случи 1999 година, с пробива на местните избори”, казва по-късно Илияна.

Следва още едно стъпало нагоре - през 2005 г. тя е избрана за депутат в 40-то НС, а година по-късно, на 9 януари 2006 г. - и за зам.-председател на най-голямата партийна организация на БСП - тази в София. В нестихващите вътрешнопартийните спорове в Столетницата тя няма никакви притеснения да каже всичко онова, което мисли. “Но имам едно златно правило - когато имам забележки, когато има какво да кажа, го казвам там, където му е мястото - на заседанието на ИБ на партията и на националните съвети”, категорична е Йотова.

Изкарва два мандата като евродепутат (2007-2017). В Европейския парламент се утвърждава като експерт по вътрешна сигурност и миграция, заемайки поста заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). Като вицепрезидент тя работи активно с българските общности зад граница, инициира форуми за българския език и култура и е сред основните гласове по темата за връзката на диаспората с държавата. Под неин патронаж се провеждат изложби, концерти, премиери на книги, където се явява дори като литературен критик.

Родена е в София, завършва 9-а Френска езикова гимназия, а след това “Френска филология” в Софийския университет. По-късно специализира в Националната школа по администрация (ENA), признатата ковачница на управленски кадри във Франция. Сред завършилите тази школа е и президентът Франсоа Оланд.

През 1990 г. започва работа в БНТ като репортер и за няколко години изминава пътя до редактор и водещ на “По света и у нас”. Зрителите вече я познават, тя не може да бъде сбъркана с други и е може би най-разпознаваемото лице в тогава единствената още национална телевизия.

Бъдещият „Първи джентълмен“ - светило в ортопедията

Съпругът на Илияна Йотова, бъдещият “първи джентълмен” е проф. д-р Андрей Йотов, едно от светилата по ортопедия и травматология. Той много рядко се появява в публичното пространство, предстои да видим дали това ще продължи така.

Двамата имат син Марин, а през 2023 г. на бял свят се появи и внукът Максим. Сестра ѝ д-р Румяна Тодорова няколко пъти бе шеф на Здравната каса.

Успяхме да заработим като сплотен екип

Да се работи с Илияна Йотова е истинско удоволствие. Интелект, ерудиция, дар слово, борбеност, неизчерпаема енергия. Политик с опит и кауза. Неотклонно следва заявените си позиции и отстоява убеждението си политиката да се основава на ясни принципи.

Румен Радев, президент

Светло явление в обществено-политическия ни живот

Илияна Йотова е светло явление в българския обществено-политически живот. Човек с бърза и точна мисъл, с ясна, чиста и убедителна реч, с изразени и устойчиви едновременно национални и европейски ценности, а и с очевидна човешка чувствителност към проблемите на хората. Чужда на скандала, но и нетърпяща рушителни за отечеството думи или действия.

Чл.-кор. проф. Атанас Семов

На българина му е рано да има жена за президент

Илиана Йотова тръгна заедно в политиката с Корнелия Нинова и Мая Манолова и стана най-успешната от тях. Не е властна като Корнелия, но не е и най-печалният образ като Мая Манолова. Тя ще бъде амбициозен президент, трябва да си даваме сметка, че беше два мандата евродепутат, има много познанства в Европа, популярна е сред българите в чужбина. Но според мен на българина му е рано да има жена за президент.

Стойчо Стойчев, политолог