Фил Колинс - Босът на барабаните

“Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна и изпълнена със събития кариера като музикант. Това, което е пред мен, освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве, е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя дали има още музика, защото човек често си казва: “Е, това беше.” Но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен.” С тези думи пред екип на BBC, който направи документален филм за него, легендарният Фил Колинс посреща своя 75-и рожден ден. Той още е с влошено здраве, но няма никакво намерение да се отказва от музиката.

“Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам. Така че, знаете, може би в старото куче все още има живот”, казва още Колинс. Преди време той сподели, че почти не може да държи палките за барабани, превърнали го в един от боговете на тези инструменти и в един най-разпознаваемите и велики музиканти за последните десетилетия.

Добрата новина преди време бе, че Фил Колинс е започнал работа по обновление на своето домашно студио на Женевското езеро. Безброй фенове изпитват носталгия по качествените мелодии и текстове и бяха натъжени, когато преди няколко години мина последното лайв шоу на Фил Колинс и “Дженезис” в Лондон и стана ясно, че легендарната банда повече няма да изпълнява на живо. Тогава сбогуването с публиката беше емоционално, но

Колинс намери време за хумор и се пошегува, че “след като се оттегли от музиката, ще трябва да си търси друга работа”. Със сигурност няма да е заради парите. Той стана третият музикант в историята, след Майкъл Джаксън и Пол Маккартни, продал над 100 милиона записа като солов артист, и като част от група. През 70-те той триумфира като барабанист, текстописец и фронтмен на “Дженезис”, а през 80-те покорява света като самостоятелен изпълнител. От този период са великите му хитове “In the Air Tonight”, “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, “One More Night”, and “Another Day in Paradise”.

Фил Колинс е роден на 30 януари 1951 г. в Лондон. Баща му държал много да стане нещо голямо в изкуството. Предричал му, че ще стане актьор, но му подарил барабани, когато бил на пет години. Малкият Фил не спирал да ги удря. Появил се дори на конкурс със своя малчуганска банда. Още тогава показал своя лидерски нрав, като по средата на изпълнението спрял и направил забележка на другите, че са объркали тоналността. Първият му успех принудил баща му да му закупи истински барабани. Фил се учи да свири от радиото и телевизията и на практика никога не се научава да пише по ноти. Измисля си своя собствена система, която безспорно е успешна.

Професионалната кариера на Колинс започва, когато е на 14 години в “Barbara Speake Stage School”. В детските си години музикантът трупа опит като модел и дете актьор, но продължава да гравитира около музиката.

Сам основава няколко банди, пише музика, но е далеч от пробива. Той идва с присъединяването му като барабанист към изгряващата група “Дженезис”. Това става в началото на 70-те. Пет години по-късно вокалът - Питър Гейбриъл напуска, а барабанистът поема и микрофона. Питър прави успешна соло кариера и мнозина предричат бавен залез на групата, но се случва точно обратното.

Фил Колинс притежава всички възможни важни шоубизнес награди - “Грами”, “Оскар”, “Златен глобус”, BAFTA, Brits, MTV...”

Това е музикант с огромно влияние върху популярната култура. Песните му са напоени с носталгия и оставят специфично кинематографично усещане. Както пише Брет Истън Елис в “Американски психар”: “В албума Duke присъстивето на Колинс става по-явно. А Invisible Touch е неоспорим шедьовър на бандата “Дженезис”. Епична медитация върху неосезаемостта. В Land of Confusion Фил Колинс адресира пробемите на зловредната политическа власт. In Too Deep е вълнуваща поп песен за моногамията и обвързването. Соловата кариера на Фил Колинс изглежда по-комерсиална и оттам - по-удовлетворяваща, в един по-тесен смисъл. Особено песни като In the Air Tonight и Against All Odds. Но преди всичко той е артист. Истински артист.”

Дъщеря му е „Емили в Париж“

Фил Колинс има три брака и пет деца. От 1975 до 1980 г. е женен за канадката Андреа Берторели. През 1984 г. Колинс казва “да” на втората си съпруга, американката Джил Тавелман. През 1999-а Фил пак го прави, този път за швейцарката Ориан Сиви, която му превежда по време на турне. При развода през 2006-а Колинс се разделя с нея, но и със солидната сума от 25 милиона паунда. Зад някои от по-глупавите му решения се издига силуетът на бутилката. Но вероятно и зад някои от творческите му шедьоври. А едната му дъщеря Лили Колинс днес е световноизвестна актриса и участва в сериала “Емили в Париж”

Все още е нодооценен

Фил Колинс е един от най-недооценените музиканти, певци и завършени изпълнители в световната музика. Да, той е много продаван, слушат го милиони обикновени хора, но в самите музикални среди често е бли критикуван. Може би именно защото стана толкова популярен, толкова мейнстрийм. За мен той е просто невероятен талант. И като соло звезда, и като част от “Дженезис”.

Рик Астли, певец

Винаги може да те разсмее

Запомнил съм Фил като онзи винаги положителен пич, който може да ти оправи настроението, а и деня. Има излъчването на готиния съсед. Винаги може да отидеш с него до близкия пъб за по едно. Винаги ще те разсмее с шега, ще запалите заедно цигара с марихуана. В същото време е абсолютен и всеотдаен професионалист. Работата с него по турнета е нещо специално. Бившият ни фронтмен Питър Гейбриъл с право наричаше Колинс “абсолютния работохолик”.

Майк Ръдърфорд, басист на “Дженезис”

Пише невероятна музика

Фил е страхотен музикант, написа невероятна, зверски добра музика за филма ни “Тарзан” и заслужи “Оскар” за песента си към тази анимация. Много беше странен начинът, по който включихме Фил Колинс в проекта. Знаехме, че той много обича анимационните филми и отдавна искаше да напише музика за такъв филм. По някакъв начин разбрахме, че напоследък подпитва в “Дисни” и някак уж случайно го запитахме какво мисли за възможността да се включи в “Тарзан”, а той прие веднага.

Кевин Лима, режисьор