Крисчън Бейл - Хамелеонът

Крисчън Бейл се завръща с два нови проекта - “Булката” и “Жега 2”. Носителят на “Оскар” е прочут със своята способност да потъва в персонажа и да се променя драстично за роля. Той е абсолютният хамелеон сред актьорите. Той свали повече от 30 килограма за “Механикът” и заприлича на току-що спасен от лагер военнопленник. После надебеля за “Америкаска схема”, а преди това беше станал мускулест мъжкар за образа на Батман. Сега Бейл играе чудовището на Франкенщайн в споменатата предстояща екстраваганца е “Булката”, която очакваме и в българските кина. А в “Жега 2” вероятно ще играе заедно с Леонардо Ди Каприо.

От години британецът има репутацията на екранен екстремист, готов да рискува дори живота си за роля. Наричат го модерния император на драматичните телесни изменения в името на изкуството.

Наистина няма преувеличение в тезата, че Бейл буквално рискува живота си за споменатата трансформация в “Механикът” - по време на снимките той тежи едва 54 килограма. Но това е само началото. За шест месеца Крисчън качва 45 килограма мускули за ролята на Батман в “Батман в началото”. Той става толкова голям и здрав, че дори трябва да свали малко преди първата клапа на комиксовия екшън-трилър.

Оттук нататък той започва да експериментира с теглото и външния си вид почти за всяка роля: от слаб и издълбан наркоман за “Боксьорът” до дебелия, оплешивяващ майстор на финансовите измами в “Американска схема”. Във “Vice” Бейл за пореден път осъществи шокираща трансформация, за да се превъплъти в образа на вицепрезидента на Джордж У. Буш Дик Чейни.

Неслучайно зашеметяващата кариера на Бейл започна истински с филма “Американски психар”, който си остава и най-великата му роля. Филмът е екранизация по едноименния и скандален сатиричен роман на Брет Истън Елис за суетата, емоционалната празнота и патологията на релефното юпи Патрик Бейтман. Играта на Бейл извежда популярността на персонажа му Бейтман до нови измерения, а епохата на социалните мрежи циментира психопатичното юпи като един от най-могъщите и потентни поп-културни тотеми на нашето време. Репликата му “Трябва да върна малко видеокасети” става широко споделяна референция, а образа на Патрик с лице, изкривено в гримаса на маниашки смях, опръскано цялото в кръв, насища иконографията на Западния свят.

Брет Истън Елис описва Бейтман като продукт на конкретна епоха и място. Осмисля го като метафора за тогавашната “дендификация” на американския мъж:. А Бейл материализира тази “дендификация” по исторически начин.

Стремежът към козметично съвършенство, желанието да паснеш в едно общество, към което не искаш да принадлежиш толкова много, но в същото време оставяш неизследвани алтернативите и другите опции - това са нещата, които романът и филмът усещат и поднасят на публиката Те се превръщат в градивен материал за фигурата на Патрик Бейтман. А Крисчън Бейл е перфектният носител на тази естетика и идейна структура. Две десетилетия по-късно и след всичките трансформации той все още носи отровната омая на онзи отблъскващо очарователен образ. Той е “Американски психар” с бртиански произход.

Крисчън Бейл e роден е на 30 януари 1974 г. в Хавърфордуест, графство Пембрукшър, Уелс.

Бащата на Бейл е пилот от гражданската авиация, а майка му цирков артист, така че на семейството се налага често да сменя местожителството си. Така детството на Бейл и трите му сестри преминава на различни места и го вдъхновява да се изявява. Той никога не е пасвал на обществените норми. Сега е мултимилионер и световна звезда, но скоро го бяха снимали да кара стар пикап и по нищо да не му личи, че е един от най-прочутите мъже на планетата.

Става професионален актьор още като дете

Крисчън Бейл е в киното от ранна детска възраст. Той играе в реклами от деветгодишен, а на 12 получава главна роля в епоса на Стивън Спилбърг “Империя на слънцето” и се превръща в едно от най-перспективните деца актьори в западния свят. И за разлика от много от тях, успява да стане и звезда и уважаван изпълнител дълго след навършване на пълнолетие. Остава си ексцентричен, но никога не изпада от света подвижния образ.

Майстор на актьорската игра

Страшно се радвам на огромния успех и изключителните актьорски постижения на Бейл, защото го познавам от дете и съм наясно с неговия извънредно богат талант. Той е майстор на актьорската игра от малък. Възложих му страшно сложна задача в “Империя на слънцето” и той се справи безупречно. За мен беше очевидно, че ще стане един от най-качествените изпълнители на своето време.

Стивън Спилбълг, режисьор и продуцент

Уникален и неподражаем

Крисчън е един от най-уникалните и неподражаеми актьори, с които съм работила. Той качи толкова много килограми, за да изиграе ролята си в “Американска схема” и ние направо не можехме да го познаем. Пълно преобразяване. Знаех, че той обича тези трансформации, но сякаш всеки път надминава себе си. Няма друг толкова последователен човек в шоубизнеса, който с всяка следваща роля прекроява границите на възможното и допустимото. Той направи велико изпълнение в “Американска схема” и аз бих го гледала във всичко.

Ейми Адамс, актриса

Правилен избор за „Батман“

Винаги съм знаел, че Крисчън Бейл трябва да изиграе Батман. Когато поех първия филм от планираната нова трилогия за този толкова интересен комиксов персонаж, за мен беше ясно, че няма да намеря по-адекватен и качествен вариант за изпълнението на ролята. Бейл донесе психологическа дълбочина и физическа сила за образа на Батман. Много съм доволен от топлия прием сред публика и критика на трите филма, които направих за човека-прилеп с него. Несъмнено беше идеален избор за Батман.

Кристофър Нолан, режисьор