Били Айлиш - Млада, но опитна

Свръхпопулярната Били Айлиш отново взриви музикалния и кино свят с новина, която звучи като сбъдната холивудска приказка - 24-годишната певица работи рамо до рамо с легендарния режисьор Джеймс Камерън по новия си 3D концертен филм “Удряй ме силно и нежно”, който трябва да излезе по-късно тази година. Проектът вече се описва като едно от най-амбициозните и технологично смели начинания в съвременната музикална документалистика, а самата Айлиш не просто участва в него, а е и ко-режисьор заедно с човека, създал киношедьоври като “Титаник” и “Аватар”.

Новината предизвика истинска еуфория сред феновете на Били Айлиш по света. Според първите разкрити детайли филмът ще бъде заснет по време на нейното мащабно турне, като ще използва най-новите 3D камери и технологии, разработени от екипа на Камерън специално за потапящо концертно изживяване. Идеята е зрителите да не гледат просто концерт, а да се почувстват така, сякаш се намират на сцената до Били Айлиш или сред тълпата от хиляди екзалтирани фенове. Самата певица описва проекта като “емоционално и визуално пътешествие”, което ще покаже не само спектакъла, но и уязвимостта, интимността и суровата енергия зад нейната музика.

Фактът, че Айлиш е ко-режисьор на филма, допълнително вдигна градуса на интереса. Това я превръща в една от най-младите изпълнителки, които поемат толкова активна творческа роля в голям кино проект от подобен мащаб. По думите на хора от екипа тя участва във всички ключови решения - от визуалния стил и монтажа до начина, по който камерата “разказва” песните є. За Джеймс Камерън това сътрудничество също е необичайно, тъй като той рядко се впуска в музикални проекти, но според близки до продукцията режисьорът е бил силно впечатлен от артистичната визия и перфекционизма на Били.

А преди време Били блесна в съвсем нова светлина и оглави неочаквано листата на младите изпълнители, които използват най-богат речников състав в текстовете на своите авторски песни. Според проучване, направено от WordTips (УърдТипс), Били Айлиш използвала средно 169 оригинални думи на хиляда в текстовете на песните си. Това е повече в сравнение с легендарни автори на песни като Ханк Уилямс и Бони Райт. Били Айлиш обаче малко изостава от покойния Джим Морисън (177), Бьорк (197) и Джони Мичъл (199). Начело в своеобразната класация е “пророчицата” Пати Смит с 217 оригинални думи на хиляда. В дъното на класацията са Трей Сонгз и Карли Рей Джепсън, чийто речников запас включва съответно само 66 и 69 оригинални думи на хиляда.

Били е родена на 18 декември 2001 г. в Лос Анджелис в семейство на актьорите Маги Беърд и Патрик О'Конъл, които също са и музиканти. В дома им имало три пиана, на които винаги някой свирил. На 8 години бъдещата звезда става част от Детския хор на Лос Анджелис. На 11 започва да пее и да пише собствените си песни, следвайки най-големия си брат Финиъс О'Конъл, който вече пише и продуцира песни със своята група. Големият є пробив идва с появата на дебютния є албум When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (“Къде отиваме, когато заспим?”) през март 2018. Той оглави класациите в десетки страни и става един от най-продаваните албуми в целия свят.

Били Айлиш е първият пример за изпълнител, който пробива на световно ниво, благодарение единствено на популярността си в интернет. Чрез платформите за слушане на музика безплатно в мрежата като Spotify, Apple Music и Youtube тя съумява да ангажира огромна група от хора с музиката си. Постепенно нейните фенове я популяризират сред други потребители и тя придобива огромна слава, простираща се извън онлайн пространството.

Битка с вътрешните демони

Били Айлиш признава, че нещата в живота є съвсем не са били така розови: “Преди години почувствах, че нищо няма значение, всичко ми се струваше безсмислено. Не само в моя живот, но и всичко в целия свят. Бях напълно клинично депресирана. Бях 16-годишно момиче, което наистина беше нестабилно. Сега съм на най-щастливото място в живота си, а преди не мислех, че ще доживея тази възраст. Не мислех, че ще бъда щастлива отново.

Нейните песни са много различни

Тя е страхотна и вдъхновяваща. Били много бързо измина наистина дълъг път. Тя е невероятна изпълнителка. Всичките є песни са много различни и точно това обичам в нея. Нямам търпение да я видя на живо, защото се случва нещо много специално. Талант като нейния не се среща много често.

Певецът Елтън Джон

Трябваше ни музика като нейната

Обичам Били Айлиш и имам чувството, че чаках това време в поп-музикалната култура. Аз съм много взискателна и трябва да усетя, че една певица има силен дух и огън в сърцето. Били е страхотна. Трябваше да чуя малка част от нейна песен и вече го знаех. Изключително разпознаваема е.

Певицата Лана Дел Рей

Родена е за сцената

Били Айлиш е всичко, което едни ценители качествената модерна музика може да желаят. Нейната музика е толкова невероятна и аз я обожавам. Тя е родена за сцената. Там е като едно небесно създание. Когато я гледам, времето спира. Имах възможността да я срещна заедно с брат є, който сам по себе си също е невероятен музикант.

Актрисата Джулия Робъртс