Доли Партън - Легенда на 80

Неповторимата Доли Партън навършва днес 80 години, но ще пропусне честването на своя рожден ден в историческата сцена на Grand Ole Opry в Нашвил, Тенеси. В чест на юбилея на зрелищното събитие ще се изявят редица известни музиканти и колеги на Доли, включително Лейни Уилсън, Винс Гил, Ронда Винсент и Трани Андерсън. Според представител на певицата, Доли не е планирала да присъства лично на събитието. Това не е изненада за феновете ѝ, които знаят, че Партън винаги подхожда с внимание към здравето си и се грижи за себе си, дори когато отбелязва големи лични и професионални моменти. Скоро звездата имаше здравословни проблеми, които наложиха отмяна на някои от творческите й ангажименти.

Миналата година кралицата на кънтри музиката Доли Партън развълнува милионите си почитатели с нова балада, посветена на нейния покоен съпруг Карл Дийн. Песента се казва “Ако ти не беше там”, а Партън сподели, че се е влюбила в Дийн на 18 години.

Доли Партън все още не иска да я поставят на пиедестал. Буквално. Преди време тя помоли политиците от местния конгрес в Тенеси да се откажат от решението за издигане на нейна статуя в столицата на щата Нашвил.

Предложението на демократа Джон Марк Уиндъл беше гласувано единодушно, но самата певица явно не искаше да се замесва в нещо, което по всяка вероятност щеше да стане част от културните войни в САЩ. Още след смъртта на рецидивиста Джордж Флойд по време на арест през 2020 година и покрай последвалите бунтове, либерални активисти предложиха статуя на Партън да замени паметник на някоя от историческите фигури в Тенеси, провъзгласени от сегашните прогресивни екстремисти за “расисти” и “лоши бели мъже”.

Партън е една от малкото големи и сравнително неутрални в политическо отношение знаменитости на САЩ, която е обичана и от републиканци, и от демократи. Тя е една от най-успешните американски звезди. Певица, текстописец, актриса, автор, свири на няколко инструмента, има бизнеси и хуманитарни инициативи. Но думата, която най-добре приляга на Партън е само една и напълно достатъчна - кънтри. Качествената кънтри музика, която тя помогна да се превърне в световна културна сензация.

Доли е четвъртото от 12 деца и е сред малкото звезди с устойчив брак. Омъжва се за Карл Томас Дийн през 1966-а и остава заедно с него и до смъртта му преди седмица. Заради заболяване и последвала операция, тя няма биологични деца.

Доли Партън пробива в бизнеса като пише текстове за песните на други артисти, но през 1967-а дебютира с албума “Здравейте, аз съм Доли”, който я създава като самостоятелна звезда. През 70-те и 80-те тя продължава своя устрем през класациите и концертните зали. Славата продължава и през 90-те, прелива в новия век и Доли Партън така и не узнава вкуса на творческия залез. Продала е над 100 милиона копия от своите албуми по целия свят.

Има 25 песни, достигали върха на “Билборд” и 44 албума в топ 10 за кънтри музика. Печелила е всички възможни награди в жанра си. През 1999-а очаквано е приета в Залата на славата на кънтри музиката. Тя е композирала над 3000 песни, сред които легендарни хитове като I Will Always Love You, Jolene”, Coat of Many Colors”, и 9 to 5”.

Тя е и една от малкото артистични фигури, които имат номинации за “Оскар”, “Грами”, “Тони” и “Еми”. Партън има и два рекорда на Гинес с постиженията си в американската класация за кънтри музика. Тя има най-много хитове в класацията на “Билборд” за кънтри песни - 107 и в продължение на 6 десетилетия нейни песни винаги са попадали в топ 20 на същата класация.

Доли Партън има успешна актьорска кариера - нещо, което се оказва трудно постижимо за повечето наистина големи певици на Америка. Тук тя отново е сред изключенията. Преди време намекна, че би позирала за Playboy за втори път, по повод 75-ия си рожден ден. Тя се снима за списанието през 1978-а. Това остава една от знаковите корици на Playboy - Доли е в заешко костюмче, с черно бюстие и заешки уши.

Кръстиха на нея нов вид мъх

Преди няколко години нов вид мъх, открит в регион от планинската верига Апалачи, бе кръстен на великата Доли Партън. Мъхът е открит от изследователите Джесика Алън и Джеймс Лендимър в планински район между Северна Каролина и Тенеси, родния щат на Доли Партън. В чест на кънтри звездата откривателите на мъха решиха да го нарекат Japawiella dollypartoniana. Партън е една от най-големите културни икони на Тенеси и на американския Юг като цяло.

Милиони я боготворят

Милиони момичета боготворяха Доли Партън по време на своето израстване. Всяка неделя вечер гледах нейното шоу с майка ми и знаех всяка дума от песните ѝ. Не просто я обичах, исках да бъда като нея, мислех си - тя е руса, аз съм руса, тя е от Тенеси, аз също. Шегата настрана, Доли е невероятна никога не забрави от къде е тръгнала и е наистина обожавана от няколко поколения.

Рийз Уидърспуун, актриса

Станахме много близки

По време на снимките на филма “9 до 5” Доли Партън работи 24/7, за да се превърне в един от най-великите артисти и автори на песни в историята на кънтри музиката. Станахме много близки, спомням си, че след края седяхме трите, заедно с Джейн Фонда, в гримьорната на Доли и плачехме, просто беше толкова емоционално. Доли е много талантлива жена, тя е икона в кънтри музиката, наистина е творение на природата.

Лили Томлин, актриса

Необикновена личност

Спомням си първия ден, в който я видях, трябваше заедно да четем сценария на “9 до 5”. За изненада на всички Доли го беше научила наизуст целия - всички сценични указания и репликите на всички останали актьори. Снимала съм 36 филма и никога не съм срещала никой друг, който да научи целия сценарий, а тя просто смяташе, че трябва да го направи. Доли Партън е наистина необикновена личност.

Джейн Фонда, актриса