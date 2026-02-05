Мерил Стрийп - Властната шефка в Прада

След години на очакване една от най-емблематичните фигури в съвременното кино - Мерил Стрийп - се завръща на големия екран с продължение на култовия филм “Дяволът носи Прада” - лента, която се превърна в същинска класика на модерната комедия и в знак за силата на женските персонажи в киното. Първият пълнометражен трейлър на “Дяволът носи Прада 2” вече беше пуснат и светкавично привлече вниманието на публиката по целия свят, събирайки колосалните 181,5 милиона гледания в YouTube само през първите 24 часа - най-голям резултат за трейлър на комедия през последните 15 години.

Новият филм отново е поверен на режисьора Дейвид Франкел, който стоеше и зад първата част, а сценарият е дело на Алайн Борш. Това обещава продължение, което ще запази духа на оригинала, но ще го пренесе в съвременната реалност на модната индустрия.

В центъра на историята отново е легендарната Миранда Пристли - величествената, хладнокръвна и безпощадно остроумна главна редакторка на модно списание, изиграна от Мерил Стрийп. До нея се завръщат и любимите персонажи от първия филм - Анди Сакс в изпълнение на Ан Хатауей, верният и саркастичен Найджъл, изигран от Стенли Тучи, както и незабравимата Емили на Емили Блънт. Според кадрите и информацията, която вече излезе, Миранда продължава да властва в света на високата мода, но отново съдбата я сблъсква с жените, които някога са били част от нейното царство. В типичен за персонажа стил, тя сякаш не си спомня нито Анди, нито Емили, нито дори собствения си навик да нарича всички асистентки “Емили” - детайл, който е поднесен като характерна ирония, а не като намек за лична драма.

Оригиналният “Дяволът носи Прада”, излязъл преди близо две десетилетия, не просто се превърна в хит - той буквално се запечата в попкултурата като рядък пример за комедийно кино, което е едновременно забавно, интелигентно и провокативно. Историята за младата журналистка Анди Сакс, която получава мечтаната възможност да работи за най-страховитата жена в модната индустрия, успя да разсмее публиката, но и да я накара да се замисли за цената на успеха, за компромисите в кариерата и за това как човек може да изгуби себе си, докато преследва мечтите си.

Филмът умело балансира между комедия и драма, като разкрива както жестокостта на модния свят, така и човешките слабости, които се крият дори зад най-непоколебимите характери. Лентата получи множество номинации и отличия, а ролята на Мерил Стрийп беше сред най-обсъжданите - тя беше номинирана за “Оскар” и спечели “Златен глобус”, превръщайки Миранда Пристли в един от най-запомнящите се женски образи в историята на киното.

Последните новини около Мерил Стрийп показват, че тя остава неуморима и активна, въпреки че отдавна е достигнала статут на жива легенда. Освен участието си в “Дяволът носи Прада 2”, тя продължава да работи по нови проекти, като режисьори и колеги неведнъж са признавали, че присъствието є в дадена продукция автоматично я издига на друго ниво. В интервюта актрисата намеква, че се е върнала към образа на Миранда не просто заради носталгията, а защото персонажът все още има какво да каже - и като символ на властта, и като отражение на съвременната индустрия, която днес е още по-безмилостна, още по-бляскава и още по-гладна за сензации.

Мерил Стрийп е име, което няма нужда от представяне - с кариера, простираща се над четири десетилетия, тя е една от най-уважаваните и отличавани актриси в историята на световното кино. Родена в Ню Джърси, тя открива страстта си към сцената още като млада и посвещава годините си на сериозно обучение по актьорско майсторство. Първите є стъпки са в театъра, включително и на Бродуей, но киното бързо я превръща в звезда. Нейният успех не идва като случайност - той е резултат от дисциплина, талант и почти нечовешка способност да се превъплъщава в напълно различни характери. С времето Стрийп събира рекорден брой номинации за “Оскар”, печели три статуетки и десетки други престижни награди, превръщайки се в мерило за качество и класа в актьорската професия.

Най-емблематичните є роли са истинска енциклопедия на киното - от драматичните върхове в “Крамър срещу Крамър” и “Изборът на Софи”, през силните превъплъщения в “Желязната лейди”, до блестящия комедиен стил в “Дяволът носи Прада”.

Сред хитовете на своето десетилетие

“Дяволът носи Прада” излиза през 2006 г. и бързо се превръща в световен феномен, като печели над 326 милиона долара приходи в кината и се нарежда сред най-успешните комедийни филми на своето десетилетие. Филмът остава завинаги в поп културата с култовите си реплики, легендарните модни визии и безпощадната атмосфера на списание “Рънуей”, която се превърна в символ на бляскавата, но жестока индустрия. В новия филм темата ще бъде още по-актуална - Миранда Пристли ще се изправи пред края на печатните издания и кризата на традиционните списания, докато дигиталните технологии и онлайн медиите буквално поглъщат стария свят.

В нейно присъствие трябва да се стегнеш

Мерил е човек, който влиза в сцена и внезапно всичко започва да звучи по-умно, по-дълбоко, по-истински. В нейно присъствие усещаш, че трябва да се стегнеш, да дадеш най-доброто от себе си. Тя не го изисква с думи, тя го изисква с таланта си. Мерил Стрийп е причината много актьори да започнат да вярват, че актьорството може да бъде не просто професия, а изкуство.

Том Ханкс, актьор

Една от най-надценените актриси

Тя не ме познава, но ме атакува. Тя е лакей на Хилари Клинтън и загуби много лошо. Относно обвинението, че съм се подиграл на журналист с физически дефект: за стотен път повтарям, че не съм и никога не бих направил подобно нещо. Просто показах как той промени стар материал, който бе написал за мен преди 16 години, за да ме обрисува в негативна светлина. А Стрийп е една от най-надценените актриси.

Доналд Тръмп, президент на САЩ

Филмът стана културен феномен

Филмът стана културен феномен и много хора започнаха да възприемат света на модата през тази призма. Но истината е, че това беше просто отличен разказ за власт, амбиция и професионализъм. И образът на Миранда Пристли се запомни, защото Мерил го направи истински - тя му даде интелект и опасност.

Анна Уинтур, дългогодишен главен редактор на “Вог”