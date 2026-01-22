Зендая - Звездата на младите

Световната любимка на поколението Z, която по случайност се казва Зендая, е по-заета от когато и да е било. Новата година ще е ударна за нея. Тя обяви годеж с Том Холанд, а откриха нейна восъчна фигура в музея на Мадам Тюсо в Ню Йорк, а по-късно през 2026 се очакват третия сезон на страшно успешния младежки сериал “Еуфория” и трета част на епоса “Дюн”. В “Истаграм” Зендая вече има над 175 милиона последователи.

Зендая е най-новата звезда, която получи восъчна фигура по свое подобие, предоставена от музея “Мадам Тюсо”, която представи най-новото си попълнение в локацията си в Ню Йорк. Описана в прессъобщението като “поразително реалистичнa”, статуята изобразява певицата и актриса в черна рокля от две части, моделирана по тази, която тя носеше на фен събитие за “Dune: Part Two” в Мексико Сити през февруари 2024 г.

“Зендая е заслужила мястото си сред най-разпознаваемите и уважавани звезди на нашето време”, каза Тиаго Могадуро, генерален мениджър на Мадам Тюсо Ню Йорк. “Тази фигура е почит към нейното трайно влияние както в развлекателната индустрия, така и в модата”,

Особено интересни са нейните участия в поредицата “Дюн”, базирана на едноименната книга на Франк Хърбърт, която излиза през 1965 г. и е носител на множество отличия, включително наградата “Хюго”. Сюжетът на романа проследява митичното пътешествение на Пол Атреидис (Тимъти Шаламе) след заговора срещу семейството му. Той обяздва страховития пясъчен червей, сближава се с момичето от сънищата Чани (Зендая), търси отмъщение за смъртта на баща си и, в крайна сметка, повежда армия в битка срещу злото.

Зендая имаше основна роля в първите две части, а сега нейните фенове очакват третата. Тя си спечели милиони верни почитатели още с ролите си в сериала сензация “Еуфория”и в “Спайдърмен, където играе заедно с годеника си Том Холанд.

Тя от години е едно от най-популярните имена на музикалната и артистична сцена и е идол на милиони момичета по цял свят. Зендая привлича погледите на червения килим още от времето си в Disney, когато беше изгряваща звезда.

Зендая Мари Колман е родена на 1 септември 1996 г. в Оукланд, Калифорния. Родителите є са учители - майка є Клеър Стормър има немско-шотландски произход, а баща є Казембе Аджаму Колман е афроамериканец с корени в Арканзас. Зендая има пет по-големи братя и сестри. Занимава се с театър в училище, а първата є поява на сцена е още 6-годишна, когато с приятели изнасят представление. Идеята за актьорско майсторство започва да се развива още повече в нея, когато летата помага на майка си с работата в Калифорнийския шекспиров театър в Оринда, Калифорния.

Артистичната си кариера започва като модел, следват реклама на играчки и участие в музикален клип за песента “Hot n Cold” на Кейти Пери. Премиерата є в телевизията е в сериала на Disney “Shake It Up”, който стартира през 2010 г. Първият епизод е гледан от 6,2 милиона зрители, превръщайки го във втората най-високо оценена премиера на Disney Channel в близо 30-годишната му история. Остава в ролята на Роки Блу в три сезона. С колежката си Бела Торн изпълняват някои от песните от сериала.

Първата филмова роля на Зендая е през 2012 г. във филма “Frenemies”, който е оригинална продукция на Disney Channel. Същата година подписва договор с музикалната компания Hollywood Records. През 2013 г. излиза дебютният албум на Зендая. Две години по-късно започва да подготвя втория си албум с Тимбаленд.

Влиянието є сред младите е толкова голямо, че още на 25 години Зендая бе отличена с приза “Модна икона” на традиционната церемония на Съвета на модните дизайнери в САЩ, което я направи най-младата звезда получавала това високо отличие. С награда “Модна икона” през годините са удостоявани имена като Наоми Кембъл, Бионсе, Риана, Лейди Гага, Дженифър Лопес.

Пробива с риалити програма

През 2013 г. Зендая е обявена като една от знаменитостите, които ще се състезават в сезон 16 на Dancing with the Stars. На 16-годишна възраст тя е най-младата състезателка, която някога е участвала в шоуто. През 2017 г. изиграва култовата роля на Ем Джей, любимата на Спайдърмен, в “Спайдърмен: Завръщане у дома”. Влиза в ролята на цирков акробат във филма “Най-великият шоумен”, където си партнира със Зак Ефрон и Хю Джакман. Зендая участва и в три от песните към филма. През юни 2019 г. излиза сериалът на HBO “Еуфория”, адаптация на израелския със същото име. Зендая влиза в главната роля като 17-годишната Ру, която е пристрастена към наркотиците и става световна звезда.

Тя е морален компас в „Дюн“

Вселената на Дюн е един сложен свят, съставен от геополитически проблеми, безкрайно много екологични и технологични метафори - и всички те са абсолютно актуални в нашата реалност днес. Но в центъра на разказа е поставена връзката между моя герой Пол и Чани, изиграна от Зендая - тя служи за морален компас - тя е силата, която приземява разказа и го прави изключително естествен, истински, близък до всеки човек. обича да предизвиква себе си.

Актьорът Тимъти Шаламе

Млада, но със свой почерк

Често казано изпитвам огромно облекчение най-накрая да пуснем филма на пазара. Отлагането поради стачките в Холивуд ни донесе много напрежение, публиката стана нетърпелива. Но този филм не заслужаваше просто една семпла премиера и затова изчакахме. Зендая е още по-невероятна във втората част, макар и толкова млада тя е актриса с опит и свой почерк.

Режисьорът Дени Вилньов

Внесе здрав разум в живота ми

Зендая внесе здравия разум в живота ми. Тя е толкова добра в това да бъде модел за подражание на млади момчета и момичета. Когато някой се появи и є каже “Може ли да се снимаме?” - за нея никога не е неподходящ момент. Докато моята първа реакция винаги беше “Остави ме на мира”. Един от недостатъците на нашата слава е, че вече нямаме лично пространство. Сякаш това, което се случва между нас двамата вече изобщо не е само между нас.

Актьорът Том Холанд