Сара Джесика Паркър - Лицето на женските сериали

След като навърши 60, Сара Джесика Паркър отново се оказа в центъра на светлините на прожекторите – този път едновременно като уважавана легенда на телевизията и като героиня в нова доза задкулисна драма. На тържествената церемония на Златните глобуси актрисата получи награда „Каръл Бърнет“ изключителен за принос към телевизионното изкуство. Отличието дойде на фона на ново напрежение между нея и екранния ѝ партньор от “Сексът и градът” – Крис Нот, с когото създадоха една от най-обичаните и противоречиви любовни истории на малкия екран.

Повод за спекулациите за пореден скандал в екипа на най-успешния и обичан женски сериал „Сексът и градът“ стана кратък, но многозначителен коментар, който Крис Нот, изиграл емблематичния образ на Тузаря, остави под публикация, посветена на наградата на Сара Джесика Паркър. Думите му, възприети от мнозина като иронични и леко жлъчни, моментално разпалиха разговори в социалните мрежи и таблоидите. Феновете започнаха да тълкуват дали зад лаконичното послание не се крие старо недоизказано напрежение, натрупано през годините. Макар и нито един от двамата да не е коментирал директно ситуацията, реакциите не закъсняха – за едни това беше безобиден хумор, за други – знак, че отношенията между Кари Брадшоу и Тузара отвъд екрана никога не са били толкова приказни, колкото са изглеждали.

Историята между Сара Джесика Паркър и Крис Нот винаги е била обект на особено внимание. На екрана те въплътиха бурната, сложна и често болезнена любов между Кари и Мистър Биг – връзка, която разделяше феновете, но и ги държеше приковани пред екраните с години. Извън снимачната площадка отношенията им неведнъж са били описвани като коректни, но не и близки, а през годините около продълженията на сериала и новите му версии не липсваха слухове за творчески разногласия и различни виждания за развитието на образите.

Наградата, която Сара Джесика Паркър получи на Златните глобуси, е специално отличие за цялостен принос към телевизията – признание, връчвано на личности, променили начина, по който малкият екран разказва истории и създава културни икони. Отличието е било присъждано на актьори и създатели, оставили дълбока следа в историята на телевизията, а тази година именно Паркър бе избрана като символ на поколение, което превърна сериалите в равностойни на киното произведения. Наградата ѝ беше връчена от колега, който освен всичко е и нейн спътруг – Матю Бродерик. Той подчерта, че без нейния образ на Кари Брадшоу телевизионният пейзаж днес би изглеждал съвсем различно.

Популярността на Сара Джесика Паркър трудно може да се сведе само до една роля, но именно “Сексът и градът” я превърна в глобален феномен. Кари Брадшоу се оказа много повече от телевизионна героиня – тя стана глас на цяло поколение жени, символ на свободата, търсенето на любов, приятелството и правото да бъдеш несъвършена. Сериалът промени начина, по който се говори за женската независимост, секса и връзките, и остави траен отпечатък в попкултурата, модата и езика. Обувките, колонките и дори начинът, по който героинята мисли и говори, се превърнаха в разпознаваеми знаци на една епоха.

Сара Джесика Паркър е родена в Охайо в многодетно семейство, израснала в среда, в която изкуството и дисциплината вървят ръка за ръка. Още като дете започва да танцува и да се изявява на сцена. В личния си живот тя е далеч от скандалния образ, който често се приписва на екранната ѝ героиня. От години е омъжена за актьора Матю Бродерик, с когото има три деца и поддържа един от най-стабилните бракове в шоубизнеса.

Сега наградата затвърди мястото ѝ като икона на телевизията, а интересът около отношенията ѝ с Крис Нот напомни, че магията на “Сексът и градът” продължава да живее – не само на екрана, но и в емоциите на милионите фенове по света.

От Бродуей до холивудски хитове

Освен с ролята си на Кари, Сара Джесика Паркър има зад гърба си богата кариера в киното и театъра. Още в началото на пътя си тя се появява на Бродуей, а по-късно участва в популярни филми като “Фокус-мокус”, “Къде покриха Морган“, “Меден месец във Вегас” и “Камъкът на раздора”, доказвайки, че може да бъде еднакво убедителна както в комедията, така и в по-драматични образи. С годините тя се утвърди и като продуцент, с ключова роля в развитието на сериалите, които я направиха звезда.

„Сексът и градът“ е успешен заради нея

Каквото и да се говори за нас извън екрана, едно е безспорно – Сара Джесика Паркър носеше сериала „Сексът и градът“ на раменете си. Тя беше сърцето на историята. Без нейната интелигентност, дисциплина и способност да държи баланса между лекота и дълбочина, той никога нямаше да се превърне в културен феномен.

Ким Катрал, актриса

Тя разбираше образа на Кари

Сара не играеше Кари Брадшоу – тя я разбираше. Тя внасяше в образа си усещане за реална жена, с всичките ѝ противоречия, слабости и чар. Много от репликите работеха, защото Сара знаеше кога да ги направи смешни и кога – болезнено истински. Това е рядък талант.

Майкъл Патрик Кинг, сценарист и създател на сериала

Остави следа в телевизията

Когато мисля за телевизионни роли, които са оставили следа, винаги се сещам за Сара Джесика Паркър. Тя направи нещо изключително трудно – превърна вътрешния монолог на една жена в универсален глас, с който милиони хора се идентифицираха.

Никол Кидман, актриса