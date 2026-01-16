500 години затвор за мафиотската система „Ломбардия“

В Милано приключи процесът „Хидра“, 62-ма получиха между 5 и 16 години решетки

Трите клона на организираната престъпност в Италия в съюз в богатата є северна част

В Милано приключи съдебният процес “Хидра”, на който общо 500 години решетки получиха 62-ма представители на “мафиотската система Ломбардия”. Така журналистите нарекоха заиграването в общ отбор и в най-богатата италианска област на трите основни клона на организираната престъпност в Италия - сицилианската мафия, калабрийската ндрангета и неаполитанската камора.

Според пишещото братство в Рим и Милано през последните години те на практика се били обединили в мощен съюз, за да печелят заедно както от традиционни мафиотски далавери като например трафик на наркотици и рекет, така също от законни финансови операции, строително предприемачество, участие в различни държавни търгове и т. н. Съюз, който за най-тиражираните вестници в страната “Кориере дела сера” и “Република” до неотдавна е бил смятан за невъзможен дори от силите за сигурност поради отколешните вражди и непрекъснатите войни между трите мафии от южната част на страната.

Според медиите из Апенините миланските магистрати били нарекли процеса “Хидра” на името на известното от гръцката митология чудовищно същество - многоглава змия. Просто защото в най-богатата италианска област Ломбардия престъпните организации действали като едно тяло, като обаче си била запазила многото собствени лица. Така смята и прокурорката на делото Алесандра Черети, която заяви в заключителната си пледоария, че на подсъдимата скамейка не е била изправена нито някаква супермафия, нито нова, делокализирана или гастролираща мафия.

“Това е мафиотска асоциация - подчерта известната магистратка, - съставена от представители на трите мафии, които са решили да се обединят, за да правят бизнес в Ломбардия и само в Ломбардия. Като в същото време са били упълномощени от организациите-майки в Сицилия, Калабрия и Кампаня да се обвързват, използвайки престъпните си марки “Коза Ностра”, “Камора” или “Ндрангета”.

Като всяка от трите престъпни структури е трябвало да задейства своите мафиотски възможности въз основа на принадлежност и личен опит, а са се обединили, за да станат много по-силни и опасни.” - изтъкна прокурорката Алесандра Черети.

Според нея става дума за двойна обществена заплаха - традиционна престъпност и финансова престъпност, като за да могат да работят ефикасно мафиотските кланове са се адаптирали към основната социална и икономическа реалност. “Знам, че правя изявление, което може да притесни някого - добави Алесандра Черети, - но Милано е среда, обзета от мафия, нито повече, нито по-малко отколкото е обзета Калабрия. Докато не осъзнаем това, няма да постигнем никакъв напредък в борбата с организираната престъпност.”

За прокурорката не бива да се прави и обратната грешка, тоест да се смята, че трите италиански мафии се е променили към по-добро в подходите и прийомите си на действие. “Не че мафиотите са сменили лицето си и са станали предприемачи - натърти магистратката, - те все още са си мафиоти, просто вършат и двете си неща - правят едното, защото знаят как да го правят - трафик на наркотици, изнудване, насилствено събиране на дългове. Но също така умеят да се потопят в миланската реалност, изстисквайки свободния пазар с фалшиви фактури, неправомерно възстановяване на ДДС, фиктивни кредити и всевъзможни данъчни измами” - заключи Алесандра Черети.