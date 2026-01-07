Валя Балканска - Глас за вечността

На 8 януари една от най-обичаните и талантливи български певици Валя Балканска посреща своя 84-и рожден ден, а малко преди празника й на пазара излезе първата биографична книга, посветена на нейния впечатляващ живот и кариера. Специалната поредица на Светозар Казанджиев "Дълг и чест" включва художествени и научни съчинения, посветени на владетели, държавници, национални герои, просветители и духовни строители на България. Съвсем заслужено стои името на Балканска сред тези на Момчил войвода, Баба Тонка, Иван Вазов, Николай Хайтов и още седемдесет знакови имена.

Валя Балканска носи годините си с достойнство и достолепие, а преклонението на публиката пред нейния талант е все така голямо. Народната певица продължава да пее и да събира аплодисменти на най-големите сцени в България и по света. През есента Валя Балканска предизвика истински взрив от емоции на Националния стадион „Васил Левски“, когато изпълни емблематичната песен „Излел е Делю хайдутин“ непосредствено преди световната квалификация между България и Испания. Над 40 000 зрители, изпълнили трибуните преди първия съдийски сигнал, замлъкнаха в пълна тишина, когато могъщият ѝ глас и звуците на гайда огласиха стадиона. Това уникално изпълнение възхити не само българските фенове, но и гостуващите привърженици от Испания, които за момент спряха да скандират, заслушани в народната мелодия и силата на българската традиция.

През миналата година имаше още един повод, в който Валя Балканска получи заслужено признание. С откриването на STEM център, носещ нейното име, Основното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Арда, Смолянско, отбелязва 155 години от своето основаване. Любопитен факт е, че известната родопска изпълнителка е възпитаничка на училището. Певицата, прочула се с песента „Излел е Дельо хайдутин“, е записала първата си песен в класната стая, в която е открит Центърът.

Валя Балканска казва, че и досега хората много я обичат и ѝ се радват, когато я срещнат. А тя обича да им казва “родопската приказка”, както сама я нарича - “Яжте и пийте и добра дума думайте - с добро да се запомним и с добро да се разделяме”. И днес Валя не спира да печели любовта, възхищението и уважението на публиката и не лежи на стара слава - в добро състояние на духа и продължава да има концерти. И гласът ѝ е все така космически.

Хората я обичат заради таланта й, но и защото я виждат като символ на едно отиващо си поколение, на българщината, традициите, родовите и семейни ценности. В свое интервю Валя каза: “Не броим годините. Живот да има. Аз съм от махала със седем къщи... Как всяка вечер, станеше ли есен до пукната пролет, всяка вечер през къща на седенка. Сега на пътя не се поздравяваме, та камо ли седенка да направим и да съхраняваме традиции и да възраждаме традиции”.

По паспорт Валя Балканска се казва Фейме Кестебекова. Родена е в семейство с турско самосъзнание, в Лъкът махала на смолянското село Арда, осиротяла на невръстна възраст с баща, загинал на фронта, малката родопчанка била надарена с гигантско гласище и невероятен слух. На 18-годишна възраст хвърля забрадката и казва, че е българка, затова и отива тайно на прослушване, а от дома си е изпратена не с благословия, а с клетва.

Любопитно, е че при първото си излизане на сцена се плаши и се връща обратно зад кулисите, но учителят ѝ я хваща за ръка и излизат заедно на сцената. Именно това се оказва началото на една забележителна история.

Кариерата на Валя Балканска започва през 1960 година, като солистка в Държавния ансамбъл за народни песни и танци “Родопи”, Смолян, където получава и новото си име.

Най-известният ѝ запис е самостоятелно изпълнение на песента “Излел е Делю хайдутин”, направен в края на 60-те години на ХХ век от американския изследовател на българския фолклор Мартин Кьонинг и е издаден на плоча в САЩ. Няколко години по-късно екземпляр от плочата попада случайно сред закупените за прослушване записи при подготовката на Златната плоча с послание от Земята, което да полети извън пределите на Слънчевата система на борда на два идентични космически летателни апарата от програмата “Вояджър” на НАСА.

Песента е включена в окончателната 90-минутна селекция от музикални произведения от Карл Сейгън и полита най-напред на “Вояджър 2”, който е изстрелян 20 август 1977 г., а две седмици по-късно, на 5 септември и на “Вояджър 1”. На 25 август 2012 г. “Вояджър 1” става първият обект с човешки произход, който напуска Хелиосферата и навлиза в Междузвездната среда.

„Гражданин на света“ според ЮНЕСКО

Валя Балканска официално слага край на активната си сценична кариера през 1987 г., но години по-късно отново се завръща пред публиката. Почти десетилетие след пенсионирането си тя осъществява първото си голямо турне в Канада, което се превръща в истински триумф за българския фолклор зад океана. През 1997 г. певицата печели престижната награда на Първата олимпиада по изкуствата в Лос Анджелис и е обявена за най-българската певица, а ЮНЕСКО ѝ присъжда символичната титла „Гражданин на планетата“. В знак на признание за изключителния ѝ принос към певческото изкуство и по повод 60-годишния ѝ юбилей, през 2002 г. Валя Балканска е удостоена с орден „Стара планина“.

Носи българския дух по света

Книгата е разказ за живота и изпълнителското изкуство на Валя Балканска, изповед на една българка, родена в дълбоката провинция на татковината, стигнала със своя труд и талант най-големите сцени на света. Гласът ѝ, записан на златна плоча, отнесен от сондите "Вояджър"1 и 2, отдавна прекоси Слънчевата система и навлезе в дълбокия Космос. Това е възклицание за един глас, озвучил планетата Земя и пренесъл във вечността духа на България, за да пребъдва и тогава, когато нас вече ни няма.

Писателят Светозар Казанджиев

Истинска гордост за Родопите

За Родопите, за родния Смолян, на който си почетен гражданин, и за цяла България ти си истинска гордост. С твоя вълшебен глас родопската песен “Излел е Делю хайдутин” лети напред във времето и космическото пространство към звездите. Ние сме временно тук, но твоят глас ще лети вечно в Космоса. Поклон пред таланта ти!

Кметът на Смолян Николай Мелемов

Изключителен радетел на българщината

Интересът към Валя Балканска не стихва не само заради космическия глас, а и заради това, че е изключителен радетел на българщината. Въпреки че нейна песен лети в Космоса, Валя е една обикновена земна жена, една родопчанка, която е по-близка до най-отрудената българска жена, отколкото до космическия блясък на другите звезди.

Елена Хайтова, авторка на книгата “Сама сред звездите”