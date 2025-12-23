Хю Джакман - От Върколак до Робин Худ

Хю Джакман се завръща ударно догодина с две изключително контрастни заглавия, които очакваме и в България. Става въпрос за приключенската драма “Смъртта на Робин Худ” и шантавата комедия “Овце детективи”. В първия филм той игре самия Робин Худ, а във втория определено няма да влезе в ролята на овца. Австралийският алфа-мъжкар обаче имаше основна роля за огромния успех на “Дедпул и Върколака”, който мина и през българските кина. Това беше последната изява на Джакман в образа на комиксовия супергерой Върколака.

Хю Джакман отдавна иска да натрупа роли отвъд супергеройските поредици и да припомни, че и преди филмите за Върколака той беше солиден актьор. Затова залага на разнообразието. Днес той е един от най-разпознаваемите австралийци. Хю е най-малкото от пет деца в семейство на английски преселници в “долната земя”. Те заминават за далечния континент-държава с първите си три деца по имиграционна кампания, позволяваща на хората от кралството да се преселят в Австралия само срещу 10 британски лири. Всичко останало се плаща от държавата. В Сидни се ражда четвъртото им дете и през 1968 г. - петото, Хю.

Когато той е на 8 години, родителите му се развеждат и майката Грейс Макнийл се връща в Англия, оставяйки децата на грижите на баща им. Той работи като счетоводител и никак не му е лесно да се справя с многобройната челяд. Работи денонощно, за да осигури добро образование на децата си. Самият той е завършил Кеймбридж. От него те получават и религиозно възпитание. Когато Хю е на 12, родителите му правят повторен опит да живеят заедно, но и той се оказва неуспешен. Майката пак си заминава, взимайки със себе си двете дъщери Соня и Зоуи. В Англия тя се омъжва и ражда още едно момиче.

Тази нестабилност в семейството разбива сърцето на Хю и оставя траен отпечатък върху по-нататъшното му поведение. Той страда от изблици на гняв, които компенсира с игра на ръгби. Играе и баскетбол, дори е капитан на училищния отбор. Това му увлечение е разбираемо - актьорът е висок 1,90 м.

След училище Джакман следва журналистика в Технологичния университет в Сидни, където се дипломира като бакалавър, но още докато учи, разбира, че иска да бъде актьор и се записва на театрални курсове през 1991 г. Докато е студент, заработва като клоун на детски партита. Твърди, че това са най-трудните 50 долара, изкарани в живота му, защото не знаел никакви трикове, с които да забавлява хлапетата. Днес се смята, че състоянието на актьора възлиза на 150 млн. долара.

Той завършва престижната академия за сценични изкуства в Пърт през 1994 г. От тази година започва активно да се снима в австралийски телевизионни сериали. Дебютът му е в “Корели”, където се среща с бъдещата си съпруга Дебора-Лий. През 1999 г. Хю Джакман дебютира в голямото кино, в романтичния филм Paperback Hero. Играе и в мюзикълите “Сънсет булевард”, “Красавицата и Звяра”, “Оклахома”. Обявен е от пресата за най-популярния актьор в Австралия.

През 2000 г. идва неговият звезден час - режисьорът и продуцент Брайън Сингър го избира за ролята на Върколака в супергеройската поредица “Х-Мен”. На следващата година излиза “Някой като теб” с Ашли Джъд, Мариса Томей и др. Същата година е премиерата и на “Парола: Риба-меч” с Джон Траволта, Хали Бери, Вини Джоунс. В края на годината по кината тръгва “Кейт и Леополд” с Мег Райън.

'Наистина лавина от звездни премиери, които налагат името на Хю Джакман и в Холивуд. През 2003 г. излиза “X2”, а година по-късно е премиерата на “Ван Хелсинг” с Кейт Бекинсейл. През 2006 г. Джакман отново се превръща във Върколака в “X-Мен: Последният сблъсък”. Следващата му филмова поява е отново през 2006 г. в “Сензация” на Уди Алън, със Скарлет Йохансон. Същата година по кината тръгват “Изворът на живота” на Дарън Аронофски, с Рейчъл Уайз, и “Престиж” на Кристофър Нолан, с Крисчън Бейл, Майкъл Кейн, Скарлет Йохансон, Дейвид Бауи. Удивителна работоспособност, която той продължава да поддържя и до днес.

Изигра Жан Валжан в “Клетниците”

През 2008 г. излиза “Измама” с Юън Макгрегър и Мишел Уилямс, а в края на годината - приключенският “Австралия” с Никол Кидман. Следват “Х-Мен Началото: Върколак” (2009), “Жива стомана” (2011), “Клетниците” (2012) и “Върколакът” (2013). През 2013 г. Хю Джакман получава за първи път в кариерата си номинация за “Оскар” за ролята на Жан Валжан в “Клетниците”. Той получава и номинации за БАФТА, “Сателит” и “Сатурн” за най-добър актьор, но грабва единствено “Златен глобус”.

Един от най-близките ми хора

Винаги е удоволствие, когато трябва да срещна Хю Джакман на снимачната площадка. Но и не само - ние сме много добри приятели от години, той е един от най-близките ми хора. Чувал съм го да казва, че много съм помогнал за кариерата му, защото именно аз го препоръчах да една от най-емблематичните му роли във “Върколакът”. Но най-важното нещо го направи той и доказа, че е голям актьор. Бях сигурен, че ще се справи блестящо и не сгреших.

Актьорът Ръсел Кроу

Създадохме прекрасно семейство

Бяхме благословени да споделим почти три десетилетия заедно като съпруг и съпруга в един прекрасен и любвеобилен брак. Нашето приключение се променя сега и решихме, че е време да продължим нашето лично израстване поотделно. Не беше никак лесно да направим тази крачка, обмисляхме я дълго, не е нещо спонтанно. Запазвам уважението си към Хю, създадохме прекрасно семейство и това осмисли нашите животи.

Бившата му съпруга - актрисата Дебора-Лий Фърнес

Говорим си за истинския живот

Аз, Райън Рейнолдс и Хю Джакман сме най-добри приятели и това стана благодарение на Хю. С него се срещнахме след като го режисирах във филма “Жива стомана” през 2011-та година. Спомням си ясно как каза: “Аз съм приятел с този човек Райън Рейнолдс, и ако някога се срещнете, вие никога няма да спрете да работите отново заедно.” И така стана - мъжете не сме склонни да създаваме много приятели. Но Хю и Райън са двете момчета, с които говоря за истинския живот. Събираме се като момчета, като съпрузи и бащи.

Режисьорът Шон Леви