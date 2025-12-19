Джеймс Камерън - Мегаломанът

Eдин от най-гигантските филми в историята тръгва по кината в страната и по света. Това е “Аватар: Огън и пепел”, третата част на фантастичната поредица, родена от буйното въображение на мега режисьора Джеймс Камерън. Бюджетът е над 400 милиона долара, а времетраенето - близо 200 минути. Очакват се рекордни приходи, които за пореден път да докажат могъществото на Камерън, който вече е създал заглавия като “Терминатор” и “Титаник”.

Ето го и сюжета: “Повече от десет години след началото на историята, Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) продължават да се борят за оцеляването на своето семейство в свят, който става все по-разделен. След събитията във втората част “Аватар: Природата на водата”, загубата на техния син Нетеям оставя дълбоки следи - както върху тях самите, така и върху отношенията в клана. Когато на Пандора се появява нова, непозната заплаха - огнени На‘ви, воден от мистериозната и безкомпромисна Варанг (Уна Чаплин) - Джейк, Нейтири и децата им са изправени пред изпитание, което ще постави на карта не само личната им съдба, но и тази на Пандора.”

Камерън несъмнено е един от глобалните господари на епичното кино. Наскоро режисьорът на фантастични класики като “Бездната” и “Пришълци” сподели, че в момента е много по-трудно да се снима научно-фантастично кино, защото самият живот вече е като научно-фантастичен сюжет. От десетилетия Джеймс Камерън е известен като тираничен деспот на снимачната площадка, но по-миналата година се изложи с идиотски изказвания, дни преди премиерата на “Аватар 2”. Канадецът прокле мъжкарството, нарече тестостерона “отрова” и обяви продължението на “Аватар” за “феминистки филм”.

Някои критици харесват оформилата се мега поредица, а други са готови да я хвърлят в кошчето за боклук. А Камерън бе планирал още няколко продължения. Наскоро каза, че има и нови идеи за поне още един филм от друга своя поредица - “Терминатор”.

Джеймс Камерън е една от най-доминиращиге филмови фигури за последните 40 години. В младостта си е карал камион, но в свободното си време е опитвал да пробие в йерархията на киното, рисувал е, създавал е специални ефекти, бил е дизайнер на продукция, минал е през рангове и нива, докато се озове на самия връх. Винаги е бил целеустремен и алчен за артистична реализация и публично признание.

Преди време той пусна на световния книжен пазар луксозния си албум Tech Noir: The Art of James Cameron, в който представя собствените си илюстрации и визуални идеи, превърнали се през годините във вдъхновения за великите му блокбастър хитове.

Джеймс Камерън рисува от 50 години. Винаги си е представял как неговите визуални хрумвания ще оживеят на големия екран. Но едва ли си е представял, че ще се превърнат в някои от най-доминиращиге филмови събития за последните 40 години.

Постига успех с първия “Терминатор” в средата на 80-те години. Нискобюджетната научна фантастика се превръща в едно от ключовите стилистични явления на десетилетието. После идва и успехът на “Пришълци”. А през 90-те години на миналия век Камерън променя комерсиалното кино с “Терминатор 2: Денят на Страшния съд”. Филмът става мегахит и световно събитие в популярната култура. Специалните ефекти, изпълненията на Арнолд Шварценегер и Робърт Патрик, хореографията на екшън сцените, и емоционалният финал превръщат зрелището в жанрово откровение и модерна класика на една нова екранна Американа.

Обича да се жени за актриси и режисьорки

Режисьорът има пет брака. Първата му съпруга е сервитьорка, а втората е продуцентката Гейл Ан Хърд, която работи по най-добрите му творби. Бракът с нея трае 4 години - от 1985 до 1989 година. За трети път сключва брак с режисьорката Катрин Бигълоу, след две години се развеждат. Следва нов двугодишен брак с актрисата Линда Хамилтън, който той превърна в екшън звезда с първите два филм от поредицата “Терминатор”. Настоящата спътница в живота му е друга актриса - Сузи Еймис, която Камерън режисира в “Титаник”. С нея режисьорът живее от 2000 година.

Генерал на снимачната площадка

С Джеймс сме добри приятели от години, но по време на работа той е генерал. Не допуска закъснения и отклонения. Един път ме скастри доста сурово, но бях още млад. Радвам се, че ме избра за “Терминатор”. Той имаше точна визия за образа и аз успях да я изпълня със съдържание. Радвам се, че ме избра. Никой не снима екшън сцени като него. Беше върховно да участвам в първите два филма от поредицата, които той режисира, а после и в останалите, когато той се беше оттеглил от “Терминатор”.

Арнолд Шварценегер, актьор, бизнесмен и бивш политик

Не знам откъде има това въображение

Да работиш с Джеймс Камерън е преживяване от друго измерение. Не знам откъде извира това въображение. А за енергията му наистина нямам обяснение. Как един човек успява да създаде толкова и такива филми. Уникален е. И чудесен художник. Той нарисува онази гола скица от “Титаник”.

Кейт Уинслет, актриса

Скъса с реалността

Този човек не знае какво говори. Стана еко веган и скъса с реалността. Точно режисьорът на “Терминатор” да каже, че тестостеронът е отрова? Безумие. А пък “Аватар” е като левичарски апел срещу цивилизацията и индустрията, срещу създаването на условия за живот и просперитет. Има го класическото за либералното ляво романтизиране на дивака. Отделно не е много оригинален. Нямам много надежди и за новите му филми.

Мат Уолш, автор