Мел Гибсън - Актьорът звяр на 70

Тиранозавърът на голямото и безкомпромисно кино Мел Гибсън посреща своя 70-и рожден ден в подготовка за продължение на своя религиозен мегахит “Страстите Христови” и с драматични събития в личния живот. Точно на Нова година стана ясно, че той окончателно се е разделил с последната си жена Розалинд Рос, с която имат 34 години разлика и 9-годишен син - общо деветото и най-малкото дете на Гибсън. Днес, на 70 години Мел Гибсън е един от малкото топ актьори, превърнали се и във велики режисьори.

В професионален план звездата от “Лудият Макс”, “Смъртоносно оръжие” и “Смело сърце” наистина иска да направи достойно продължение на най-касовия независим филм на всички времена - библейския блокбастър от 2004 г. “Страстите Христови”. Сценарият за филма Гибсън пише съвместно с Рандал Уолъс в продължение на седем години.

Мел Гибсън обяви, че новият му филмов проект “Страсти Христови: Възкресението” набира сила. “Първо бих искал да ви благодаря за безусловната подкрепа през годините”, написа преди време Мел Гибсън към своите последователи в социалните мрежи. “Вашата страст, вашата вяра, пътуването, през което преминахме, означава повече, отколкото думите могат да изразят. “Да дадем живот на “Страстите Христови” беше огромно, но удовлетворяващо предизвикателство, и с вълнение мога да ви кажа, че работата по продължението вече набира сила!”

За сценария на “Възкресението” Мел Гибсън казва, че всяка дума е внимателно премислена, за да бъде максимално близо до историята в Библията и наистина да предаде дълбоките, променили света събития след Христовото Възкресение. Режисьорът на “Страстите Христови” сподели още, че екипът за новия проект е “невероятен и решен да сподели на екран история, която да е в съзвучие с хората по целия свят. “Целта ни е да направим филм, който не просто почита духовното пътешествие на Исус, но улавя емоционалната дълбочина, саможертвата и триумфалното възраждане, което Възкресението символизира.” “Пазете вярата”, завърши своето послание Мел Гибсън.

Въпреки любовта на зрителите и номинациите си в три категории той не е отличен с нито един “Оскар”.

Днес Гибсън е един от последните истински християни в Холивуд и доказал се като режисьор с бруталните и емоционални зрелища “Смело сърце”, “Страстите Христови” и “Апокалипто”. За “Смело сърце” печели “Оскар” за режисура и най-добър филм.

Преди време той трябваше да отрече информациите, че подготвя разобличителен кино проект за банкерската династия Ротшилд. Темата за Ротшилд е особено деликатна за него. Безброй фенове на Гибсън бяха в еуфория, че той ще снима филм за тях, но либералните медии припомниха негови пиянски изказвания против евреите, които му гарантираха няколко години пълна изолация от Холивуд преди повече от десетилетие. Мел беше хванат да шофира с бутилка текила на задната седалка и по време на разпита бе записан да казва, че “евреите са отговорни за всички войни”. После той се извини и някои анализатори дори направиха ироничен паралел как той е бил разпнат от медиите, но после е възкръснал като филмова икона.

Актьорът, режисьор, продуцент и легендарен холивудски хулиган, Мел Гибсън в крайна сметка се оказа твърде голяма хапка за активистите и “културата на отмяна”. След множество кампании за заличаване на познатия му по цялата планета образ, той се завърна. Мел Гибсън вече направи едно зрелищно завръщане към режисурата преди години с военната драма Hacksaw Ridgе. Филмът преоткри хоризонтите на световното признание пред Мел и поотупа прахта от репутацията му на един от най-смелите и могъщи актьори-режисьори на нашето време.

Близък до президента Тръмп

След като се завърна в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи Мел Гибсън, Силвестър Сталоун и Джон Войт за “специални посланици” в “страхотното, но много размирно място” Холивуд в Калифорния. Тръмп обяви, че тримата дългогодишни негови поддръжници и легендарни актьори ще служат като негови “специални емисари”. Мел Гибсън изрази подкрепата си за Тръмп миналата година, като каза, че Камала Харис “има коефициента на интелигентност като стълб на ограда”.

Снимките на „Страстите Христови“ бяха незабравими

Мисля, че “Страстите Христови” се получи толкова добър филм, защото Мел е и актьор, следователно усеща много добре как да режисира актьорите. Направо се влюбих в него, наистина имахме незабравими моменти по време на снимките. Посетихме магични места, срещнахме се с различни персонажи и езици, дори някои хора си мислеха, че филмът е на латински.

Актрисата Моника Белучи

Предупреди ме, че ще стане скандал

Мел Гибсън ме предупреди, че изиграването на образа на Христос ще бъде много трудно и че ако приема, най-вероятно ще бъде маргинализиран от Холивуд. Поисках ден да помисля и отговорих - “мисля, че трябва да го направим, дори и да е трудно... И още нещо, моите инициали са J.C. и съм на 33 години. - Не го осъзнавах досега”. Сега ще се завърна в най-великото продължение в историята.

Актьорът Джим Кавийзъл

„Апокалипто“ е съвършен филм

Винаги ще се възхищавам на режисьорските умения на Мел. За мен “Апокалипто” е съвършен филм. Като инжекция с адреналин - главозамайващ екшън и емоционална инвестиция. Направо не знам как е успял да го заснеме, в тези джунгли, с такъв ритъм. Невероятно постижение и един от шедьоврите на киното в последните десетилетия.

Актьорът Стивън Ланг