Анкетите в сайта на „Труд нюз“ отразяват ясно и обективно нагласите на обществото през 2025 г.

Анкетите в сайта на “Труд нюз” не са класическа социология и не претендират за академична представителност, макар че в тях взимат участие поне три пъти повече участници от стандартно “социологическо проучване”. Тяхната ценност е в това, че отразяват мисленето на активната хора, които всекидневно следят новините, сравняват различни гледни точки и отказват да приемат готовите обяснения без критично отношение. Именно затова, когато резултатите от нашите допитвания през 2025 година се подредят в един общ разказ, те звучат последователно, ясно и в много случаи тревожно. Днес ви представяме обзор на анкетите с най-актуални въпроси от света и България.

2025 година няма да се запомни с едно-единствено събитие, а с усещането за натрупване. Натрупване на умора, на разочарование, на недоверие, което постепенно се превърна в доминиращо обществено чувство. Това беше година, в която все по-голяма част от хората започнаха ясно да усещат разминаването между официалния политически език и реалността на всекидневието. Думите за стабилност, ценности и правилна посока звучаха все по-откъснато от реалния живот, в който цените растат, войните продължават, а институциите изглеждат безсилни или безразлични.

В този контекст анкетите в сайта на “Труд нюз” се превърнаха в нещо повече от обичайни онлайн допитвания. Те започнаха да функционират като своеобразен обществен барометър, който измерва не моментните емоции, а дълбоките, натрупвани с години нагласи. Десетки хиляди читатели участваха в десетки анкети по международни, вътрешнополитически, икономически и социални теми. Всеки глас в анкетата идваше от уникален АйПи адрес, което дава основание резултатите да бъдат разглеждани като устойчива тенденция, а не като спонтанна реакция.

Вашингтон, Москва и Пекин определят хода на света

През 2025 година специалната военна операция в Украйна се превърна в основна тема в България и голяма част от света.

Абсолютно едностранното представяне на конфликта от традиционните медии, всекидневното демонизиране на Русия и тоновете пропаганда срещу президента Тръмп, която залива всекидневно аудиторията очевидно не успяват да постигнат целта си, защото участниците в нашите анкети имат трезво изразена позиция по този конфликт.

Българите залагат надеждите си предимно на президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин - като ключови фигури, способни да сложат край на кръвопролитието.

Доверието в президента Путин расте пропорционално на всекидневната пропаганда срещу него. В допитване от 17 ноември 2025 г. с над 4173 участници Владимир Путин бе обявен за най-полезния световен лидер от впечатляващите 49.15% от респондентите - почти половината от гласувалите. Действащият президент на САЩ Доналд Тръмп се нареди стабилно втори с 18.16%, далеч пред всички останали. Китайският лидер Си Дзинпин събра 9.49%, а унгарският премиер Виктор Орбан - 10.50%. За сметка на това европейските фигури бяха буквално унизени: Урсула фон дер Лайен получи жалките 2.88%, Джорджа Мелони - 2.35%, Фридрих Мерц - 1.87%, Еманюел Макрон - 1.10%, а Киър Стармър - смешните 0.62%. Дори Ким Чен Ун събра повече доверие (3.88%), отколкото повечето брюкселски и европейски лидери.

Още по-категорично е отношението към способността да се спре войната в Украйна. В анкета от 8 декември 2025 г. с 2260 участници смазващите 88.76% залагат точно на Тръмп, Путин и Си Дзинпин като единствените лидери, способни да наложат мир. Само 4.91% виждат някакъв шанс в Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Киър Стармър и Еманюел Макрон - процент, който граничи с пълно обществено осмиване. Останалите 6.33% просто не знаят, но ясно е, че надеждата не е в Брюксел.

Тези резултати трудно могат да бъдат отхвърлени като маргинални. Те са ясен индикатор за дълбоката криза на доверие към европейския модел на управление. Българите все по-рядко вярват на официозните медийни наративи и все по-често отказват да приемат черно-бялото делене на света, налагано от Брюксел. Вместо това те търсят решителност и реална сила - качества, които според огромното мнозинство притежават именно Путин и Тръмп.

В очите на българското общество европейските лидери са се превърнали в символ на безпомощност. Докато светът се управлява от силови центрове в Вашингтон, Москва и Пекин, Брюксел остава откъснат, бюрократичен и напълно неспособен да защити интересите на гражданите си. Анкетите на “Труд нюз” през 2025 година го доказват - времето на европейските илюзии свърши, а надеждата за стабилност и мир се пренесе там, където се вземат истински решения.

На фона на тези настроения българите демонстрират и ясното си убеждение, че войната не носи заплаха за разширяване към Европа. В две идентични анкети за вярата в потенциално руско нападение - от 9 март с 4226 участници и от 15 септември с 3312 - преобладаващият отговор е “не”: 78.94% през март и 81.58% през септември отричат такава възможност, посочвайки, че Русия никога не е нападала Европа. Само 17.77% и 14.64% съответно виждат риск от териториални амбиции, докато “не знам” остава под 4%.

Българите не вярват на политиците

Анкетите на “Труд нюз” през 2025 година разкриват не само геополитическите предпочитания на българите, но и дълбокото, почти тотално разочарование от българския политически елит. Обществото е уморено от обещания без покритие, от корупционни скандали и от усещането, че политиците живеят в паралелен свят, далеч от всекидневните проблеми на гражданите.

Това настроение е видно в допитване от 20 октомври 2025 г. с 2669 участници, където на въпроса “Интересуват ли се българските политици от живота на българските граждани?” цели 96.67% отговарят категорично “Не, изобщо”. Само жалките 3.33% вярват, че политиците се интересуват от хората - резултат, който говори за пълен срив на доверието към управляващия клас.

Същото отчаяние проличава и в анкета от 30 юни 2025 г. с 2922 гласували за това дали “Продължаваме промяната” (ПП) е оправдала обещанията си за нулева корупция. Огромните 78.41% смятат, че партията е “създадена като корупционерска”, докато едва 6.23% виждат в нея “умни хора, които работят много”. Останалите 15.37% просто заявяват, че ПП не ги интересуват - ясен знак за апатия и отвращение от политическите обещания.

Че изборния процес е тотално опорочен в очите на хората говорят разностранните нагласи за предпочитания начин на гласуване. Най-много - 49.01% - искат единствено хартиени бюлетини, 29.81% - само машини, 13.36% - и двете, а 7.82% заявяват, че изобщо няма да гласуват. Този отказ от участие в изборите е директен израз на загубеното доверие към изборния процес и към политиците, които го управляват.

Резултатите от анкетите на “Труд нюз” през 2025 година потвърждават тенденция, отразявана и в други проучвания - българите виждат в родните си политици символ на откъснатост, корупция и неспособност да решават реални проблеми.

Общество без илюзии, но с ясни очаквания

Анкетите на “Труд нюз” през 2025 година очертават общество, което е загубило илюзиите си, но не е загубило способността да мисли, да преценява и да формулира ясни очаквания. Българинът днес е критичен, уморен и дълбоко недоверчив към институциите, политиците и медиите, но това недоверие не е знак за апатия. Напротив - то е резултат от натрупан опит, от повтарящи се разочарования и от усещането, че официалният разказ твърде често прикрива, вместо да обяснява реалността.

Общият знаменател във всички анкети е отказът от празни обещания и от лозунги, които не се превръщат в действия. Независимо дали става дума за войната в Украйна, за икономическия натиск, за корупцията, за ролята на медиите или за вътрешната политика, читателите ясно заявяват едно и също - искат решения, които се усещат във всекидневието. Мир вместо безкрайна ескалация, справедливост вместо имитация на реформи и управление, което носи отговорност, а не прехвърля вина.

Тези нагласи показват общество, което не се поддава лесно на страх и пропаганда, но и не приема безкритично всяка нова “спасителна” формула. Хората все по-ясно разпознават подмяната на дневния ред, политизирането на протестите и използването на емоцията като инструмент за разсейване. Това прави общественото мнение по-твърдо, но и по-взискателно.

Този вот не е шум от социалните мрежи и не е моментно недоволство. Той е предупреждение. Ако тези сигнали бъдат игнорирани, разривът между общество и власт ще се задълбочава, а недоверието ще се превръща в трайна норма. Ако обаче бъдат чути и разбрани, те могат да се превърнат в основа за реална промяна.

2025 година показа ясно едно - българското общество не търси чудеса. То търси честност, предвидимост и смисъл. И очаква някой най-сетне да поеме отговорността да ги предложи.

Машинното гласуване без одит и граждански контрол

Анкетите на “Труд нюз” през 2025 година разкриват дълбоко недоверие към машинното гласуване сред българската публика. В допитване от 15 декември 2025 г. с 3489 участници близо половината респонденти - 49.01% - заявяват, че искат да гласуват единствено с хартиени бюлетини. Само 29.81% предпочитат машини, 13.36% са за комбинация от двете, а 7.82% дори заявяват, че няма да гласуват изобщо. Тези резултати отразяват не само умора от сложния процес, но и нарастващи опасения за компрометиране на вота.

Фактът, че машините за гласуване, а и софтуерът и поддръжката им зависят от частни фирми не носят никакво спокойствие. IT експерти многократно предупреждават за уязвимости: липса на пълноценен одит, възможности за манипулация на кода, скрити чипове за интернет връзка и отсъствие на реален граждански контрол приема “на доверие” от частния доставчик, което поставя под съмнение интегритета на резултатите.

Докато съмненията за манипулации остават, машинното гласуване ще продължава да отблъсква избирателите.

„Зелените“ НПО са вредни за България

Анкетите на “Труд нюз” през 2025 година разкриват дълбоко обществено недоволство от действията на екологични неправителствени организации (НПО), които години наред саботират ключови инфраструктурни проекти в България. В допитване от 1 септември 2025 г. с 1891 участници на въпроса “Подкрепяте ли осуетяването на големи инфраструктурни проекти от “зелени” организации?” смазващите 90.22% отговарят категорично “Не, тези организации са мафиотски, забавят развитието на държавата”. Само 8.46% подкрепят блокирането с мотива за опазване на животни и дървета, а 1.32% заявяват, че темата не ги интересува. Тези резултати са ясен вот на недоверие към така наречените “зелени”, обвинявани в рекет и обслужване на чужди интереси за сметка на националното развитие.

Многогодишните саботажи от страна на екологични НПО са добре документирани. Най-ярък пример е довършването на автомагистрала “Струма” през Кресненското дефиле - проект, забавян над две десетилетия от десетки обжалвания и протести на “. Само за последните 16 години там са загинали 76 души, а ранените са над 400, заради липсата на модерна инфраструктура. Зелените НПО настояват за изместване на трасето извън дефилето, което оскъпява и отлага проекта с години, въпреки че Европейската комисия подкрепя довършването му.

Резултатите от анкетата на “Труд нюз” са категоричен сигнал: българите искат приоритет на националния интерес пред лобистките игри, маскирани зад екологични лозунги. Време е държавата да сложи край на този рекет и да ускори реализацията на ключови проекти за благото на всички граждани.

