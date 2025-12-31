Топ 10 в Trud.bg: Най-четените материали в рубрика "Здраве" през 2025 г.

Д-р Стефан Митев: Не може да убедиш българина, че костилки от маслини не се гълтат - 86393

Заради злоупотребата с парацетамол: Фармацевтите категорично се противопоставят на идеята за вендинг автомати за лекарства - 62660

Предлагат решенията от ТЕЛК да се отменят на 5 години - 46058

Отиде си уважаван лекар от ИСУЛ - 44647

Смъртта на млада лекарка потопи в скръб Стара Загора - 34416

Д-р Аспарух Илиев: 60-70% от обществото навярно има имунитет срещу човешкият метапневмовирус - 32423

Доц. Моника Шумкова: Безсимптомен миокарден инфаркт обичайно се среща при пациенти със захарен диабет - 31484

Д-р Явор Семерджиев, уролог: Мъжете над 50 да правят PSA тест веднъж годишно - 28813

Проф. Кантарджиев: Расте броят на болните от остри респираторни инфекции - 27582

Д-р Мария Димитрова, дерматолог: Внимавайте с корейската козметика - 17137