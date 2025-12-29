Сформират екипа на детската болница в Бургас

В Бургас вече сформират екипа на новата Детска болница "Света Анастасия". Това съобщиха от пресцентъра на здравното заведение. Предстои конкурс за управител на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. До 10 февруари 2026 г. всеки може да представи своята концепция за развитието ѝ за тригодишен период.

Провеждането на конкурса ще мине през три етапа – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програма за развитие на болницата и събеседване, по време на което кандидатът ще защитава стратегията си за развитието на лечебното заведение.

Интересът за работа в Детската болница, чиято цел е да промени модела на здравеопазване с грижа за малките пациенти и родителите, е много голям. Вече са подадени над 500 кандидатури от всички сфери на дейност на болницата – медицински и немедицински специалисти – както от България, така и от чужбина.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.

"Голямата ни цел е красивата и модерна сграда, оборудвана с последно поколение апаратура, да се превърне в болница от нов тип, в която децата да получават адекватно лечение и грижа, а родителите – нужната подкрепа“, коментира кметът Димитър Николов, за когото изграждането на детска болница в Бургас е лична кауза.