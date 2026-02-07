Причината, поради която срещата с приятели може да удължи живота ви: Колко пъти в месеца може да празнувате?

Редовните срещи с приятели намаляват стреса, подобряват емоционалното благополучие и могат да допринесат за по-дълъг живот. Експертите казват, че общуването няколко пъти месечно може да има видими ефекти върху здравето и дълголетието, пише Newsweek.

Американско проучване установи, че партитата и социалните събирания могат да удължат продължителността на живота и да намалят тревожността - но само когато са налице три елемента: близки взаимоотношения, добро настроение и добра храна или напитки.

Според проучване на Университета на Индиана от 2022 г., публикувано в The Journal of Public & Marketing , подобни срещи имат измерими ползи за благосъстоянието и цялостното здраве.

Изследователите идентифицираха три важни неща: среща, хранене или пиене заедно.

Когато тези фактори се комбинират, те засилват чувството на хората за социална подкрепа – вярата, че могат да разчитат на солидна мрежа, когато животът стане труден.

Защо е важно да празнуваме успеха

Това чувство за връзка, според изследователите, идва с дълбоки психически и физически ползи, от по-ниски нива на тревожност и депресия до по-дълъг живот.

„Много празненства по това време на годината включват две от трите ключови съставки: хранене и пиене заедно. Но добавянето на третата - отделянето на време, за да признаем постиженията си взаимно - е от съществено значение“, обяснява Кели Гуло Уайт, съавтор на изследването и доцент в Училището по бизнес „Кели“ към Университета на Индиана.

„Например, не забравяйте да поздравите някого за приемането му в мечтаното училище, за завършването на голям проект или за започването на нова работа“, добавя тя.

„Това увеличава максимално положителното въздействие върху вашето собствено щастие - и това на всички останали.“

Дори виртуалните партита имат значение

Уайт и неговите колеги изследователи от Университета на Кънектикът и Университета Дюк са провели поведенчески проучвания с хиляди участници в продължение на няколко години.

Констатациите на проучването разкриха съществен аспект: дори при виртуални срещи, простият акт на споделяне на храна или напитка и празнуване на добри новини засилва чувството за близост и може да донесе същите психически и емоционални ползи като взаимодействията лице в лице.

Борба със социалната изолация чрез празнуване

Изследователите предполагат, че целенасоченото организиране на събития, които включват тези три елемента, би могло да бъде особено полезно на места, където хората са изложени на по-висок риск от изолация - като например домове за възрастни хора или обществени центрове.

Това не е първият път, в който учените доказват, че социалният контакт е жизненоважен за доброто здраве.

Италианско проучване от 2015 г. установи, че хората, които виждат приятелите си ежедневно или няколко пъти седмично, са с 11 до 16% по-склонни да съобщят, че са в добро здраве, в сравнение с тези, които общуват по-рядко, пише Futura-sciences.