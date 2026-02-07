Идентифицирана е продължителността на съня, която увеличава риска от преждевременна смърт

Нощният сън има много по-голямо влияние върху здравето, отколкото изглежда на пръв поглед. Лекарите предупреждават, че както липсата, така и излишъкът от сън могат да доведат до сериозни, а понякога и фатални последици. Колко сън се счита за вреден, съобщава РБК-Украйна, цитирайки изявление на лекар в популярното испанско радиопредаване Hoy por Hoy.

Експертът по съня Хуан Антонио Мадрид заяви, че оптималното количество сън за повечето възрастни е между 6,5 и 8,5 часа на нощ.

Какви са опасностите от липсата на сън и преспиването?

Специалистът подчертава: ако човек спи по-малко от шест часа, в средносрочен план се появяват негативни последици за организма. Същевременно прекомерният сън също носи рискове.

„Малко хора знаят, но твърде дългият сън е свързан с различни заболявания“, отбелязва Мадрид.

Проучванията показват, че сънят от 10-12 часа на ден може да е свързан с повишен риск от преждевременна смърт, метаболитни нарушения и дори болестта на Алцхаймер.

Връзката между съня и деменцията

Данните от проучването Framingham Heart показват, че увеличената продължителност на съня може да е ранен признак на деменция.

Хората, които са спали повече от девет часа на нощ, са имали по-висок риск от развитие на заболяването.

Д-р Роза Санчо от Alzheimer's Research UK обяснява, че промените в моделите на сън могат да се появят много преди първите симптоми на загуба на паметта и това би могло да помогне на лекарите да идентифицират рисковете рано.

Не е важно само количеството, но и качеството.

Експертите подчертават, че не само продължителността на съня е от значение, но и неговото качество и редовност. Кратките микросъбуждания през нощта могат да намалят възстановителния ефект на почивката, дори ако човек спи достатъчно часове.

Постоянният график на съня има по-голямо влияние върху дълголетието, отколкото общият брой часове в леглото. Дневният сън не може напълно да компенсира нощната почивка.