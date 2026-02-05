Зеленият чай удължава живота

За разлика от черния чай, в зеления има минимално количество кофеин. Затова пък е отличен източник на антиоксиданти, по-точно на катехини. За тях се знае, че забавят стареенето и предпазват от сърдечни заболявания, мозъчен удар и дори рак. Зеленият чай съдържа 70 пъти повече антиоксиданти от портокаловия сок.

Необикновените антиракови свойства на зеления чай не се дължат само на антиоксидантите в него. Изследвания показват, че напитката има способността да ограничава храненето на раковите клетки, с което постепенно може да се стигне и до тяхната смърт, без това действие да се разпростира върху здравите клетки. Научната теория залага на обяснението, че зеленият чай блокира произвеждането на вредните ензими, които ускоряват растежа на раковите клетки.

Колкото по-дълго пиете зелен чай, толкова повече доказателства ще имате за ефекта му като средство за отслабване. Той ускорява метаболизма с повече от 30%, повишава и издръжливостта при правенето на физически упражнения благодарение на катехините в него, които изгарят мазнини и ограничават незабавното усвояване на въглехидратите, а вместо тях тялото ползва за производство на енергия натрупаните мазнини.

Мащабно изследване за зеления чай в Япония, обхващащо над 40 000 души, установява, че при хората, употребяващи редовно 5 или повече чаши на ден, продължителността на живота е средно с 16% по-голяма в сравнение с участниците, които пият по-малко от една чаша на ден, а сърдечните заболявания се срещат с 25% по-рядко.