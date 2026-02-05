Персонализирана колянна ендопротеза от ново поколение подобрява възстановяването на пациентите в УМБАЛ „Софиямед“

Ново поколение система за коленно протезиране „Persona“ прилагат ортопедите от Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология в УМБАЛ „Софиямед“ с ръководител доц. д-р Бисер Бончев. Тя е най-съвременното решение в ендопротезирането на колянната става, което съчетава персонализиран дизайн, висока биомеханична прецизност и усъвършенствани материали, разработени с цел максимално доближаване до анатомията и естественото движение на човешкото коляно.

Системата „Persona“ е създадена на базата на обширни анатомични и клинични проучвания и е широко прилагана в редица водещи ортопедични центрове в Европа и САЩ. Тя отговаря на съвременната тенденция в ортопедията за индивидуализирано лечение, при което изкуствената става се адаптира към пациента, а не обратното. Този подход е в основата на по-добрите функционални резултати и повишената удовлетвореност след операцията.

Колянната ендопротеза „Persona“ предлага изключително богат набор от размери и конфигурации на феморалния и тибиалния компонент, което позволява оптимално съответствие с индивидуалната морфология на пациента. Това допринася за по-точно възстановяване на естествената кинематика на колянната става и за равномерно разпределение на натоварването. В системата са включени и висококачествени полиетиленови вложки с повишена износоустойчивост, които осигуряват стабилност, дълготрайност и намален риск от преждевременно износване.

В европейската ортопедична практика този тип ендопротези се прилагат все по-широко при пациенти с напреднали дегенеративни изменения, остеоартроза, както и при посттравматични увреждания на колянната става. Данните от дългосрочни проследявания показват отлични клинични резултати, по-бързо функционално възстановяване и по-нисък процент на усложнения. В България внедряването на подобни високотехнологични системи бележи важна стъпка в развитието на съвременната ортопедия и предоставя на пациентите достъп до лечение на ниво, съпоставимо с водещите европейски центрове.

„Благодарение на прецизното позициониране на компонентите и възможността за по-добро запазване на меките тъкани, ендопротезата „Persona“ допринася за по-бързо възстановяване, по-слабо изразена следоперативна болка и по-естествено усещане при движение. Новото поколение колянни ендопротези представлява значителна стъпка напред към индивидуализираното лечение и подобрените дългосрочни клинични резултати при пациенти с заболявания на колянната става“, коментира д-р Теодор Иванов от Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология.

Прилагането на системата „Persona“ в УМБАЛ „Софиямед“ е част от последователната политика на лечебното заведение за внедряване на иновативни технологии и съвременни медицински решения, насочени към повишаване качеството на лечение и по-доброто качество на живот на пациентите. Специалистите от Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология прилагат „Persona“ в лечението на своите пациенти вече повече от година. Този подход е част от глобалната тенденция към персонализирана медицина, при която стандартните имплантни решения се адаптират към индивидуалните нужди на всеки пациент с цел по-добри клинични резултати.

Освен класическата версия, тенденцията в Европа е приложението и на т.нар. смарт импланти „Persona IQ“ — първият и единствен FDA-одобрен „умен“ имплант за колянна става, който чрез интегрирани сензори събира данни за диапазон на движение, брой крачки, скорост на ходене и други параметри на възстановяване, което позволява по-обективен мониторинг на рехабилитацията, а специалистите в „Софиямед“ се надяват скоро да могат да предложат и тази най-модерна и иновативна система за ендопротезиране на своите пациенти.

*Процедурата по имплантиране на системата на колянно ендопротезиране „Persona” се покрива частично от НЗОК.

Час за консултация с ортопедите от Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология в УМБАЛ „Софиямед“ пациентите могат да запишат на тел. 02 465 0000 или онлайн през Supedoc.bg