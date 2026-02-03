ВМА отново става център на световната ендоурология

На 24 и 25 април 2026 г. Военномедицинска академия (ВМА) ще бъде домакин на 16-ия Международен симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ (MEMIS 2026). Форумът, организиран от Катедрата по урология и нефрология, под ръководството на проф. Илия Салтиров, за поредна година ще събере водещи световни експерти, за да демонстрира бъдещето на урологичната хирургия.

Акценти на събитието:

- Хирургия на живо (Live Surgery): Участниците ще наблюдават в реално време сложни интервенции, извършвани от топ хирурзи с използване на последно поколение лазерни и роботизирани системи.

- Иновации и технологии: Програмата се фокусира върху най-съвременните методи за лечение на уролитиаза, доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) и онкологични заболявания в урологията.

- Специализирано обучение: Веднага след симпозиума, на 27 април, ще се проведе ексклузивен HoLEP Master Class, демонстриращ революционната технология Moses™ 2.0.

„MEMIS не е просто конференция, а платформа за обмен на опит и знания в реална среда. Нашата цел е българските пациенти да имат достъп до медицина на световно ниво чрез непрекъснатото обучение на нашите специалисти“, споделя председателят на Организационния комитет проф. Салтиров.