Проф. Иво Петров: Всеки може да спаси живот при сърдечен арест

Новият Закон за достъп до дефибрилатори на обществени места дава възможност на обикновените граждани да се намесват и да спасяват човешки животи при сърдечен арест. Това заяви кардиологът проф. Иво Петров в предаването „Тази сутрин“.

По думите му нормативната уредба защитава свидетелите, които използват дефибрилатор при инцидент, като ги освобождава от отговорност в случай, че въпреки намесата пациентът почине.

„Сърдечният арест е спасяемо състояние, но само ако се реагира навреме с първа помощ и дефибрилация. Сърдечният масаж поддържа минимална циркулация, докато се приложи електрическият разряд“, обясни кардиологът.

Проф. Петров подчерта, че дефибрилаторите трябва да бъдат разположени на леснодостъпни обществени места, тъй като никой не е застрахован от внезапен сърдечен арест. Първите симптоми са загуба на съзнание и липса на дишане и пулс, което налага незабавна намеса.

Според специалиста обществените дефибрилатори са изключително лесни за употреба, тъй като се управляват с гласови инструкции и изкуствен интелект, който напътства потребителя стъпка по стъпка. Той призова свидетелите на подобни инциденти да не остават пасивни.

Проф. Петров посочи още, че все още няма яснота кога и къде ще бъдат инсталирани дефибрилаторите в България, като предстои изготвянето на официално ръководство за използването им. За пример той даде Милано, където устройства са поставени на 20 ключови локации, а след анализ на честотата на използване броят им е увеличен в райони с по-голям риск – гари, летища, метростанции, молове, спортни и концертни зали.

„По време на работата по закона установихме, че в много български болници дори във фоайетата липсват дефибрилатори, въпреки че там ежедневно се събират големи групи пациенти. Призивът ми към всички лечебни заведения е да осигурят такива устройства на входовете си“, допълни кардиологът.