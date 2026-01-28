НС реши: Всеки може да оказва първа помощ с автоматичен дефибрилатор

Всеки, дори да не е медицинско лице, който се намира на място на инцидент с възникнало спешно състояние, може да оказва първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор, разположен на обществено място, реши парламентът като прие на второ четене промени в Закона за здравето.

Досега първа помощ с автоматични външни дефибрилатори можеха да оказват само лекари или обучени от тях лица без медицинско образование. Според приетите промени оказалите първа помощ се освобождават от отговорност, ако реанимационната дейност се окаже неуспешна. Досегашните разпоредби в здравното законодателство предвиждаха лице, което оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност, без да има необходимата професионална квалификация по медицинска професия за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, да се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.

Обществените места, на които могат да се разполагат автоматични външни дефибрилатори, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, предвиждат още промените в Закона за здравето. Според друга промяна всяко лице, което се намира на мястото на инцидент с възникнало спешно състояние, е длъжно да информира за това на единния европейски номер за спешни повиквания 112, а не както беше досега – да се обади в най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление.