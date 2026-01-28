Близо 300 сигнала от граждани са постъпили до омбудсмана на Стара Загора

291 сигнала, жалби и запитвания са постъпили през 2025 година в институцията на обществения посредник на Стара Загора – Иванка Сотирова.

Омбудсманът е съдействал за подобряване на отношението на персонала към потребителите на различни социални услуги, както и за защита на възрастни хора, които – без да осъзнават последствията – са прехвърляли имотите си на наследници и впоследствие са били изгонени от домовете си.

Сред значимите предизвикателства се открояват и сигналите за психически тормоз над деца чрез социалните мрежи и съвременните технологии, включително чрез използване на изкуствен интелект. Институцията работи активно за подкрепа на децата и техните семейства, съобщават от Община Стара Загора, позовавайки се на годишния отчет на обществения посредник.

В документа е описан и случай на незабавна намеса – открита е майката на дете, настанено в център за деца с увреждания и хронични заболявания, което е позволило да бъде извършена своевременна медицинска интервенция и животът на детето да бъде спасен.

Най-много са сигналите, свързани със социалната сфера. Отчита се увеличение на молбите за помощ от хора с решения на ТЕЛК, които месеци наред остават без необходимата подкрепа от държавата. Основният проблем е забавянето на решенията заради препращане на документи между различни комисии и голямото натоварване с молби. Това води до сериозни финансови затруднения за нуждаещите се, които не могат да покриват разходи за ток, вода и други битови сметки.

„За тези хора това е дълъг и тежък път. Те остават без лични асистенти, без социално осигуряване и са изправени пред множество житейски и финансови проблеми“, коментира омбудсманът Иванка Сотирова. Тя допълни, че наскоро, с помощта на правния сътрудник Георги Туртуриков, е съдействала на млад мъж с множествена склероза, останал без личен асистент и без никаква подкрепа.

С участието на правния сътрудник са разгледани и редица казуси, свързани с управление на етажната собственост и проблеми с мобилни оператори. На гражданите е оказвана безплатна правна помощ и консултации.

В кабинета на обществения посредник постъпват и обаждания от българи, живеещи в чужбина, относно наследствени казуси, издаване на удостоверения и други документи, както и въпроси, свързани с придобиване на българско гражданство. Институцията оказва съдействие и по административни въпроси и легализация на документи на жители на Стара Загора, пребиваващи в Испания, Германия и Гърция.