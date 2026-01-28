Гейзери от вряла вода избиват в мазетата на столичен блок, пара излиза пред входа (ВИДЕО)

Жители на столичния квартал „Дианабад“ сигнализират за сериозна авария в жилищен блок, при която гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици се просмуква в основите на сградата. По думите им течът вече застрашава конструкцията на блока и създава риск за безопасността на живеещите в него, съобщава NOVA.

Според живеещите в кооперацията проблемът е налице от 20 декември, но въпреки многократните сигнали до „Топлофикация – София“, до момента не е посочен конкретен срок за отстраняване на аварията. Междувременно в мазетата се образуват локви от вряла вода, а на места от бетонните плочи избиват силни течове, отделящи гъста пара и остра миризма на мухъл.

„Водата влиза директно в основите на сградата. Това е 54-годишен блок и се притесняваме от сериозни, необратими щети“, казват живеещите в кооперацията.

Освен риска за конструкцията, хората се опасяват и от компрометиране на електрическата инсталация, опасност от токов удар и значителни материални щети. В мазетата вече са унищожени лични вещи, електроуреди и зимнина.

Жителите обръщат внимание и на сериозното разхищение на ресурси.

„Плащаме за горещата вода, която изтича в земята, и за парата във въздуха, а после сметките ни идват безобразно високи“, споделя един от потърпевшите.

По думите на хората сигналите до „Топлофикация – София“ са ежедневни, но без реален резултат.

„Казват ни, че сигналът е приет, и дотам. Нищо не се случва“, разказва жителка на блока.

Заради постоянната влага в мазетата се е появила и сериозна санитарна опасност – мухъл, неприятна миризма, хлебарки и дори плъхове. Част от живеещите съобщават и за здравословни проблеми, влошени от влагата и постоянния стрес.

Жителите настояват за спешна намеса, ясен график за ремонт и обезщетение за нанесените щети. От „Топлофикация – София“ са заявили, че ремонтът ще започне „възможно най-бързо“ през тази година, но към момента конкретни срокове не са посочени.