Служителите на ДАНС ще ходят пеша, за да поддържат форма

С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка

Служители на ДАНС да се разхождат пеша, за да поддържат добра физическа форма се предлага в проект на Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност“ в Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията.

Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет. С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.