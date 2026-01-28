Поредни аварии: Центърът на София пак остава без парно и топла вода

Още по темата: Къде в София няма да има вода утре 28.01.2026 10:02

Поради аварии е спряно топлоподаването в част от центъра на София. От 9:30 ч. тази сутрин без парно и топла вода са абонатите на "Топлофикация-София" на ул."Бисер" 2, 8, 10, 12, 14, ул. "Калиакра" 19 А-Б, 25, 27, 29, бул. "Витоша" 71, 126, 128, Административна сграда "Проно", НДК, хотел "Милениум", сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София".

Очаква се отоплението и топлата вода в тези райони да бъдат възстановени на 29 януари около 9:30 ч.

Още от снощи без парно и топла вода са и жилищни и административни сгради в широк район около булевардите „Васил Левски“, „Цар Освободител“, „Евлоги и Христо Георгиеви“, както и улиците „Искър“ и „проф. Милко Бичев“. За тези абонати прогнозният срок за пускане на топлоподаването е 29 януари в 18:00 ч.

На фона на честите аварии, на 21 януари Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на „Топлофикация – София“. Инспекцията е разпоредена със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски след сигнал от омбудсмана за системни спирания на отоплението и топлата вода в столицата.