На 28 януари столичното метро празнува своя 28-ми рожден ден

На 28 януари столичният метрополитен отбелязва 28 години от пускането на първия си участък – дата, която бележи началото на най-мащабния и трансформиращ инфраструктурен проект в София.

За почти три десетилетия „Метрополитен“ ЕАД се превърна в основната транспортна артерия на града, осигурявайки бързо, безопасно и устойчиво придвижване за стотици хиляди пътници всеки ден.

"През годините метрото не само облекчи трафика и намали вредните емисии, но и се утвърди като най-надеждния обществен транспорт в столицата. В определени периоди то дори беше единствената стабилна транспортна връзка за софиянци", казват по повод празника от дружеството.

Ръководството на „Метрополитен“ ЕАД подчертава, че работата по разширяването на мрежата продължава с пълна сила.

"Екипът поддържа ежедневна комуникация с фирмите изпълнители, за да бъдат решавани своевременно всички възникнали по време на строителството предизвикателства и да се гарантира нормалният темп на работа по новите участъци и станции".

До края на годината столичани ще могат да се възползват от новите 3 километра трасе и три модерни метростанции под бул. „Владимир Вазов“. Планирано е и пускането на нови влакове, които ще повишат още повече комфорта и капацитета на линиите.

Амбициозните проекти продължават.

След завършването на текущите разширения, до края на 2027 г. мрежата на метрото ще достигне 61 км с общо 57 станции. Делът на метрото в градския транспорт ще надхвърли 45%, което означава над 650 хиляди пътници дневно – показател за ключовата роля на подземната железница в живота на столицата.

Ръководството на „Метрополитен“ ЕАД изказва благодарност към всички служители – от хигиенистите и техниците до депомайсторите и ръководителите на отдели.

"Техният професионализъм и ежедневна отдаденост са в основата на успешната работа на метрото и изпълнението на неговата обществена мисия", коментираха от "Метрополитен".