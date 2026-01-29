Нервните клетки могат да се възстановяват

Мозъкът има способност да се пренастройва

Все още цари убеждението, че загиналите нервни клетки не се възстановяват. Но днес науката твърди друго. Изследвания показват, че нови нервни клетки се раждат дори при възрастни хора. Това явление е особено активно в хипокампуса, частта от мозъка, отговорна за паметта и способността за учене на нови неща.

Не всички неврони имат еднаква способност за регенерация. Най-лесно се възстановяват клетките от периферната нервна система. Ако случайно увредите нерв в ръката или крака си, има голям шанс той да се възстанови, въпреки че процесът може да отнеме месеци.

В централната нервна система ситуацията е по-сложна. Възрастният мозък активно произвежда нови неврони в хипокампуса и обонятелната луковица. В други области неврогенезата е по-бавна или изобщо не се открива. Тук обаче на преден план излиза друго явление: невропластичността. Това е способността на мозъка да променя структурата и функцията си в отговор на опит, учене или увреждане. Дори ако специфични неврони не се възстановят, тяхната работа може да бъде поета от съседни клетки. Пластичността на мозъка е изумителна: след инсулт хората се учат отново да говорят и ходят, защото здравите области поемат функциите на увредените.

Колко бързо се регенерират нервните клетки? Няма универсален отговор. При леко увреждане на периферните нерви възстановяването настъпва със скорост приблизително 1 мм на ден. Бавен, но стабилен процес. За нерв с дължина 10 см това ще отнеме около три месеца. В централната нервна система новите неврони в хипокампуса узряват в рамките на 4-6 седмици. Но това не означава, че ще усетите промените толкова бързо. Може да отнеме няколко месеца, за да се интегрира напълно клетката в невронната мрежа и да започне да изпълнява функциите си.

Върху ефективното възстановяване на нервните клетки влияят няколко фактора: физическа активност, качествен сън, хранене с повече омега-3 мастни киселини, антиоксиданти и витамини от група В, обучение и нови занимания като учене на чужд език, свирене на инструмент, решаване на кръстословици, смяна на обичайния маршрут.

Много хора се притесняват, че способността на мозъка да се регенерира намалява с възрастта. Да, това е вярно, но не е смъртна присъда. Изследванията показват, че неврогенезата се забавя след 40-50 години, но не спира напълно.