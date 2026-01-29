Три нови случая на ХИВ са регистрирани в Кърджали

От началото на годината в Кърджали са установени три нови случая на ХИВ/СПИН, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Виктор Кирчев. Заразените са на възраст между 22 и 39 години.

По данни на РЗИ през цялата 2025 г. случаите в областта са били пет, като най-възрастният диагностициран е бил над 50 години. Д-р Кирчев отбеляза, че за първи път инспекцията отчита толкова много нови случаи в рамките на по-малко от месец, но подчерта, че това не е основание да се говори за тенденция, тъй като е възможно до края на годината да не бъдат регистрирани други. Той уточни още, че институцията не проследява дали има връзка между отделните случаи.

И тримата новодиагностицирани са жители на област Кърджали. Носителството на вируса е установено при изследвания, направени по други медицински поводи, като част от тях са проведени в лечебни заведения, извън региона.

Д-р Кирчев припомни, че заразяването може да стане както по полов път, така и чрез контакт с кръв, и акцентира върху значението на предпазните средства и информираността, тъй като заболяването остава хронично и неизлечимо.

Той посочи, че РЗИ ежегодно организира информационни и скринингови кампании, като интересът към тях, както и към безплатното и анонимно тестване, продължава да расте. Изследвания за ХИВ/СПИН се извършват в инспекцията през цялата година, а не само по време на кампании.