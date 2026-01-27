Тодор Кантарджиев: Микробната резистентност вече е сериозен проблем и у нас

В България антибиотиците се използват изключително неразумно, което ни нарежда сред първите места в Европа по неправилна употреба. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите му около 35 хиляди души в Европа умират всяка година от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради микробна резистентност. Подобни проблеми вече се наблюдават и у нас, особено при вътреболничните инфекции, причинени от силно резистентни бактерии като клепсиелите. „Те са с много висока устойчивост и често не е ясно с какво да бъдат лекувани, а терапиите увреждат бъбреците“, посочи той и допълни, че от две години настоява да бъдат изготвени ясни инструкции.

Коментарът му е по повод приетата програма за финансиране на антибиотици, за която говори в ефира на NOVA.

Проф. Кантарджиев подчерта, че около 60% от антибиотиците в доболничната помощ у нас се изписват неправилно. „Използвали сме ги прекалено много и безразборно“, заяви той.

Според него правилният подход включва задължително изследване и изготвяне на антибиограма. Първоначално се назначава широкоспектърен антибиотик, а след получаване на лабораторните резултати – обикновено след два дни - лечението се коригира с конкретен препарат, насочен към съответната бактерия. Антибиограма за седем антибиотика се заплаща от НЗОК, като стандартното изследване излиза за около 48 часа, уточни професорът.

Той обърна внимание и на употребата на антибиотици в селското стопанство и животновъдството, като предупреди, че без единна европейска политика ефектът може да бъде негативен, подобно на някои последици от Зелената сделка.

По отношение на грипната обстановка Кантарджиев заяви, че страната е близо до пика, след който се очаква спад. „Имаме значително по-малко случаи в сравнение с миналата година, а през четвъртата седмица увеличението спрямо третата е минимално“, допълни той.