Сънна апнея: Енергийният вампир в нас

Защо се будим изтощени и нямаме енергия? Заспиваме ли понякога неволно през деня? Имаме ли главоболие сутрин? Хъркаме ли? Всичко това са тревожни симптоми, които насочват към едно широко разпространено състояние

Сънната апнея се среща по-често, отколкото мнозина смятат. Човек може да не знае, че има сънна апнея, защото тя се случва само нощем, по време на сън и се изразява в периодично спиране на дишането за секунди, а понякога и цяла минута. Сънната апнея често е в комбинация с хъркане, а партньорът, който спи в същата стая, пръв забелязва проблема.

Причината най-често се дължи на свиване или притискане на горните дихателни пътища, при което се нарушава нормалното движение на въздуха. Благоприятстващи фактори за това пристъпно състояние са намаленият мускулен тонус на гърлото, наднорменото тегло и някои анатомични особености. Макар и по-рядко, сънната апнея може да се дължи на нарушения в мозъчния център, регулиращ дишането. Когато то спре, насищането на кръвта с кислород започва да спада, към което най-чувствителни са мозъкът и сърцето, особено когато това се повтаря многократно по време на сън. Сънната апнея променя мозъчната активност, а оттам и структурата на съня. Той става повърхностен и непълноценен и по тази причина страдащите от апнея често се будят “разбити”, понякога с главоболие, въпреки че са спали достатъчно дълго.

Сигнали, че проблемът се случва са силното и неравномерно хъркане в съня, внезапните паузи в дишането и внезапното безпричинно събуждане. За възможна сънна апнея следва да се мисли и когато човек се чувства уморен и раздразнителен още от сутринта, а през целия ден е сънлив и трудно се концентрира.

Сънната апнея трябва да се разглежда не просто като хъркане. Тя е хроничен кислороден недостиг, който може да отключи редица сериозни заболявания като високо кръвно налягане, депресия, захарен диабет тип 2, сърдечни аритмии и дори да причини внезапни съдови инциденти като инфаркт и инсулт. Особено опасна и е дневната сънливост, водеща до дрямка, ако тя се случи по време на шофиране.

Някои хора живеят години без да знаят за това състояние, или не му обръщат нужното внимание. А диагностиката на сънната апнея не е сложна. Ако спящият до нас сподели, че чува как дишането ни временно спира по време на сън, със сигурност се касае за апнея. Съществува прецизно апаратно изследване - полисомнография, което насочва специалистите към причините за проблема и помага за оценка на тежестта му. При изследването върху пациента се поставят датчици, с които той заспива. След събуждането му е налице запис на множество физиологични показатели, свързани със сънната апнея.

Често поставянето на диагнозата е по-лесно от борбата с причините за апнеята. Процесът често изисква време, през което човек все още се чувства некомфортно поради недостига на кислород. Това може да се преодолее с използването на специален апарат, управляващ дишането по време на сън. Ако болният свикне с него и го използва редовно, неприятните и вредни последствия от апнеята започват да отстъпват.

Пълното преодоляване на проблема обаче се изразява във възстановяване на естественото дишане, без то да прекъсва по време на сън. Как се постига това? Като се елиминират причините, довели до отключването на сънната апнея. Те най-често произлизат от наднормено тегло с натрупване на мазнини в областта на шията, метаболитни нарушения и някои анатомични деформации. Опитът в клиника “Д-р Емилова” показва, че тези нарушения могат успешно да бъдат преодолени с оптимизиране на двигателния режим и храненето.

Лечебната физкултура и плодово-чаеният режим на разтоварване, последвани от природосъобразно хранене, водят до редукция на теглото, подобряват тонуса на мускулатурата на шията и главата, нормализират метаболизма и кръвообращението. Често се случва жената първа да възкликне “Мъжът ми спря да хърка!”, а на свой ред излекуваният от сънна апнея започва да се буди бодър и през целия ден след това е енергичен.

Ако записът на съня се повтори и подобрението в дишането се докаже, използването на апарат нощем става излишно, което е и същинското лечение на проблема. Стотици, може би вече хиляди наши пациенти са спрели да използват апарат за подпомагане на дишането дори след един 20-дневен курс на лечебно гладуване с 10-дневно захранване и последваща промяна в храненето.

Цитат на седмицата:

„Често подценявана и нелекувана, сънната апнея крие сериозни последствия за здравето.“

На 76 с енергията на младеж

Може ли някой да даде 76 години на този весел и пращящ от енергия мъж - Гаро Шехирян? Тази година Гаро направи две гладувания - общо 60 дни на плодове и чай и 30 дни захранване!!! Първото - 40 + 20 дни, е направил у дома си в САЩ, с наблюдение по телефона от д-р Емилова. Второто гладуване - 20 + 10 дни, той завърши и се захрани в нашата клиника.

И преди да си тръгне, се снима с д-р Емилова и д-р Красимир Милев. Кой е този забележителен мъж?

Гаро е от онази порода мъже с лъвски сърца, за които не е важно колко пъти падат от коня, а колко пъти се изправят. Преди 35 години той емигрира с жена си в САЩ, където е бил принуден да работи какво ли не, докато намери компания, която да го наеме по специалността му - инженер химик.

В клиниката дойде за първи път на 72, преди четири години, с наднормено тегло, високо кръвно налягане, болки в коленете... И с мисълта за предстояща операция на едното коляно и как всичко това ще промени живота му. На 15-ия ден от гладуването се изкачи до Петрич кале - останки от византийска крепост до Варна, разположена на висока каменна тераса, до която се стига по стръмна скала. “Чувствах се толкова горд. Сякаш си върнах онова енергично момче с маратонките, което обича всякакъв спорт и най-вече ските - казва Гаро. - Оттогава всяка година правя режима, но миналата година го пропуснах. И хоп - килогамите скочиха. Болките в ставите се обадиха. Енергията се изгуби някъде. Затова през май тази година се стегнах и направих 40 дни само на плодове и чай! 40!!! След 20-ия ден се чувахме почти всяка вечер с д-р Емилова. Завърших това епично гладуване, свалих 12-13 кг и всичко си дойде на мястото. А през октомври долетях от САЩ за второ гладуване, но в клиниката - исках да съм сред тези изключителни хора, които усещам като стари приятели. Никъде не мога да получа това, което получавам в клиниката.”

Визитка

Д-р Красимир Милев е роден през 1971 г. Завършва медицина през 1996 г. във Варна и решава да продължи развитието си в областта на холистичната медицина. През 1998 г. започва работа в клиниката (тогава Център за лечение с плодове на д-р Емилова). От 2002 г. е главен лекар на клиниката, наблюдавал е и активно участвал в лечението на голяма част от десетките хиляди пациенти, преминали през лечебното заведение. Д-р Милев има докторска степен по алтернативна медицина към университета в Калкута, завършил е курсове по ароматерапия и е член на международното общество по холистична медицина. Автор е на множество публикации на тема природосъобразно хранене и здравословен начин на живот.