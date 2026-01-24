Как да ядем хляб и тестени изделия, без да качваме килограми?

Според експертите въглехидратите в хляба, пастата и ориза са отговорни за наддаване на тегло, диабет и сърдечни заболявания. Но има начин да се обърнат тези ефекти. Диетолозите казват къде трябва да ги съхраняваме, пише Newsweek.

Някои казват, че хлябът прави дебели. Други вярват, че комбинацията от хляб с определени ястия прави дебели. Но има начини да направите белия хляб, пастата и ориза здравословни.

Диетолози разкриха, че поставянето на бял хляб във фризера може да помогне за обръщане на тези негативни ефекти върху здравето.

Белият хляб, заедно с пастата и оризът, е пълен с рафинирани въглехидрати – въглехидрати, които са ултра-преработени, за да се отстранят жизненоважни хранителни вещества като фибри.

Рафинираните въглехидрати предизвикват внезапни скокове в нивата на кръвната захар, което натоварва панкреаса и го кара да произвежда свръхинсулин, което в крайна сметка води до диабет.

Без фибри, белият хляб и други рафинирани зърнени храни преминават през храносмилателната система по-бързо, което предотвратява чувството за ситост и води до повече апетит за по-кратко време.

Замразяването на хляба обаче задейства процес, наречен ретроградация, който кара молекулите на нишестето, въглехидратите в хляба, да се втвърдят и да станат по-трудни за смилане.

Това устойчиво нишесте, за разлика от рафинираните въглехидрати, не се разгражда до глюкоза, така че не повишава нивата на кръвната захар. Подобно на фибрите, то насърчава чувството за ситост и води до по-малко хранене през целия ден.

И ползите не са единствено за хляба. Последните проучвания показват също, че оризът, пастата и картофите натрупват устойчиво нишесте, когато се сготвят и след това се охлаждат, пише dailymail.co.uk.

Малко проучване, публикувано в European Journal of Clinical Medicine, също така установи, че препичането на хляб след замразяване и размразяване води до по-нисък глюкозен отговор, отколкото ако не е бил замразен предварително, което според изследователите се дължи на процеса на образуване на резистентно нишесте.

Експертите препоръчват замразяване на хляба за поне 12 до 24 часа, за да започне процесът на обезвреждане, въпреки че той може да остане пресен от три до шест месеца.

Косвено, резистентното нишесте може да повлияе на чувството за ситост и кръвната захар чрез увеличаване на производството на GLP-1 в червата.

GLP-1 е хормон, който се среща естествено в червата и който лекарства за отслабване като Ozempic и Wegovy имитират, и е доказано, че намалява глада и желанието за храна, като забавя храносмилането.

Ползите могат да се разпрострат и върху други източници на рафинирани въглехидрати. Проучване от 2022 г. установи, че охладеният и повторно затоплен ориз води до 30% по-ниско повишаване на кръвната захар в сравнение с прясно сварен ориз.

Въпреки това, диетолозите все още препоръчват консумацията на рафинирани въглехидрати умерено и изборът на пълнозърнести храни, когато е възможно.

Важно е да се отбележи, че ползата от устойчивото нишесте е малка, така че умерените порции все още имат значение.