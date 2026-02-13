Д-р Луиз Нюсън: Рисковете от хормоните са незначителни в сравнение с ползите

Инфаркт, инсулт, остеопороза и деменция заплашват жените след настъпване на менопауза

Погрешно им се поставя диагнозата депресия

Менопаузата е естествен процес, но преживяването є не е еднакво за всяка жена. Да, жените живеят по-дълго от мъжете, но имат по-лошо качество на живот, смятат експерти.

Менопаузалният преход обхваща средно 30% от живота на жената. Той често започва 5-10 години преди последния цикъл и продължава няколко години след него, при някои жени - цяло десетилетие. Това е време на хормонални промени, което съвпада с един от най-активните етапи в живота на жената - кариера, семейство, отговорности. Едва 20% от дамите не изпитват никакви симптоми, свързани с менопаузата, но останалите 80% имат резки промени в настроението, нарушения на съня, горещи вълни, сърцебиене, тревожност, панически атаки, липса на концентрация, намалена работоспособност и други признаци на настъпващи хормонални промени.

“Най-честото погрешно схващане - както сред жените, така и сред лекарите - е, че менопаузата е преходен процес, който просто трябва да се “издържи”. В действителност става дума за дългосрочен хормонален дефицит и свързаните с него рискове за здравето”, твърди д-р Луиз Нюсън, световно признат експерт по менопауза и хормонално здраве с 30-годишен опит на практикуващ лекар, основател на Newson Clinic и неправителствената организация Newson Education, водещ на медицински подкаст номер едно във Великобритания с над 8 милиона слушания. Тя бе гост у нас и сподели своите виждания за периода преди, по време и след настъпването на менопаузата, както и за възможностите на съвременната хормонозаместителна терапия, на специален форум в София, озаглавен “Нов ритъм - Наука, подкрепа и решения за менопаузата”.

Не случайно наричат д-р Нюсън “лекарят, който постави началото на менопаузалната революция”. Нейна мисия е да предоставя достъпна и доказателствено базирана информация, която да помага на жените да вземат информирани решения за здравето си и да приемат менопаузата като важен етап от грижата за дългосрочно здраве. В своята лекция тя постави акцент върху положителните ефекти на половите хормони - естрадиол, прогестерон и тестостерон - за нормалното функциониране на клетките, тъканите и органите в женското тяло, както и върху последствията от техния дефицит в периода на менопаузалния преход.

“Най-често срещаните симптоми, пряко свързани с хормоналните промени, са понижено настроение, умора, проблеми с паметта и концентрацията - т. нар. “мозъчна мъгла”, но много жени с такива оплаквания погрешно биват диагностицирани с депресия и други психични разстройства”, казва д-р Нюсън. Тя признава, че въздържането на жените от хормонозаместителна терапия заради страх от повишен риск от рак на гърдата вече са в миналото, когато са се използвали синтетични хормони. Дори и тогава тези рискове са били изключително ниски, а ползите - значително повече от тях.

В днешно време биоидентичните хормони са безопасни и ефективни както за облекчаване на симптомите на менопаузата, така и за подобряване на бъдещото здраве. Дори строгият Американски департамент по безопасност на храните и лекарствата (FDA) наскоро промени насоките по отношение на някои медикаменти в тази област, позовавайки се на най-нови изследвания. При всички положения лекарят трябва да е в крак с науката, но и да се съобразява с индивидуалното състояние на пациентките и да разчита на собствената си интуиция, казва д-р Нюсън.

Колкото до рисковете, ако симптомите на менопаузата не се лекуват, тя напомня, че в състояние на хормонален дефицит възникват опасности по отношение на общото здраве - сърдечно-съдови заболявания и инциденти, диабет, остеопороза, урогенитални инфекции, някои видове рак, депресия, деменция, автоимунни болести. Много жени получават неподходящи медикаменти като антидепресанти, болкоуспокояващи и сънотворни, които често носят по-големи рискове, отколкото правилно назначената хормонална терапия.