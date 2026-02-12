Витамин D пази от респираторни инфекции

Може да се набави от сирене, черен дроб и по-мазна риба

Достатъчен е престой от десетина минути на слънце

Доскоро се смяташе, че полезните свойства на витамин D се състоят само в положително влияние върху израстването на костната тъкан, ефективно въздействие върху сърдечно-съдовите патологии и онкологичните процеси. Според нови изследвания витаминът е ефективен и при респираторни инфекции. Той може да се използва не само за лечение, а и за профилактика.

В хода на изследванията, публикувани в British Medical Journal, учените анализирали общата анамнеза на повече от 11 хил. участници на всякаква възраст от различни държави. Те стигнали до извода, че приемането на витамин D макар и веднъж седмично, може да предпази организма от респираторни инфекции. Колкото до дозата, тя трябва да се определи индивидуално според общото състояние, възрастта и историята на болестта.

Не е задължително витаминът да се приема във вид на таблетки. Оптимална и добре известна форма е рибеното масло, още повече, че сега то е в капсули и не се усеща специфичната му миризма. Витамин D се съдържа в немалки количества и в млечните продукти - сирене, мляко, извара. Тези, които не понасят лактоза, имат алтернатива - черен дроб и по-мазни морски риби.

За да се предотвратяват респираторни инфекции, приемът на витамина трябва да е редовен. Това се отнася най-вече за децата и за хората със слаба имунна система. Средната денонощна доза за възрастен е 600 IU (международни единици). Най-добре е човек да получава това количество чрез храната или просто като постои десетина минути на слънце с навити ръкави или крачоли.