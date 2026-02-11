ГЕРБ–СДС предложиха първия за страната общински план за борба с рака

Вносители на предложението са д-р Ваня Тагарева и д-р Антон Койчев

Д-р Ваня Тагарева и д-р Антон Койчев (ГЕРБ–СДС) внесоха първия за страната общински план за борба с рака, насочен към превенция, ранно откриване и по-добра подкрепа за пациентите с онкологични заболявания и техните близки.

Планът, разработен в партньорство с Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), вече получи подкрепа в Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет и предстои да бъде гласуван тази седмица.

Вносители на доклада са д-р Ваня Тагарева – заместник-председател на Столичния общински съвет, и д-р Антон Койчев, д.м. – заместник-председател на комисията по здравеопазване и социална политика от групата на ГЕРБ–СДС. Документът предвижда конкретни мерки за превенция и системна подкрепа при шестте най-често срещани онкологични диагнози.

„Статистиката е тревожна – над 300 000 са регистрираните онкоболни в страната за 2025 г., с 15 000 повече спрямо 2024 г. В същото време България остава сред малкото държави в ЕС без организирани масови скрининг програми за рак на гърдата, маточната шийка и дебелото черво. Това води до късно откриване и предотвратими загуби“, заяви д-р Ваня Тагарева.

По думите ѝ планът цели да обърне тази тенденция чрез активна превенция и информираност на гражданите.

„Открити навреме, онкологичните заболявания се повлияват значително по-успешно. Целта ни е да насърчим хората да се възползват от безплатни профилактични прегледи и да потърсят помощ навреме“, подчерта д-р Антон Койчев.

Един от основните акценти е стартирането на информационна кампания за превенция и насочване към профилактични прегледи за шестте най-чести онкологични заболявания: рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка, рак на дебелото черво, рак на простатата, рак на белия дроб и рак на кожата.

Кампанията ще има за цел да повиши информираността, да преодолее отлагането на профилактичните прегледи и да даде ясна и практична информация как и къде гражданите могат да получат консултация и преглед.

В инициативата ще се включат общинските лечебни заведения съвместно с АПОЗ, като целта е София да изгради устойчив и измерим общински механизъм за превенция и ранно откриване. В дългосрочен план планът предвижда и развитие на палиативни грижи и психологическа подкрепа за пациентите и техните семейства.

След окончателното гласуване в Столичния общински съвет ще започне организация по изпълнението на мерките и подготовката на информационната кампания за безплатните профилактични прегледи в общинските лечебни заведения.