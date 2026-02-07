Зловещо предупреждение за човечеството: Насекоми мистериозно „замлъкват“

Насекомите по света замлъкват с тревожна скорост, развитие, за което лекар от интензивното отделение предупреди, че може да сигнализира за надвиснала криза за човечеството, пише Daily Mail.

Д-р Джоузеф Варон, лекар от Хюстън, отправи сурово предупреждение тази седмица, заявявайки, че насекомите, включително бръмбари, пеперуди, молци, мухи, комари и пчели, изчезват с драматични темпове, което е „критичен червен флаг за екологична нестабилност“.

Варон сравни нарастващата тишина с опасен момент в медицината, когато пациент внезапно замълчава точно преди системен срив.

„В медицината тишината може да бъде по-тревожна от шума“, пише той в „Защитникът“. „Пациент, който внезапно спира да изразява дискомфорт, или монитор, който преустановява активност, може да сигнализира за системна повреда, а не за разрешаване на проблема.“

„Екологията представя подобен сценарий“, добави Варон. „И в момента мълчанието е дълбоко обезпокоително.“

Това изчезване заплашва храните, на които хората разчитат най-много, включително плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения.

Ключови хранителни вещества, витамини, минерали и антиоксиданти също биха изчезнали, което потенциално би отслабило имунната устойчивост, увеличило риска от хронични заболявания и променило баланса на човешкото здраве по начини, които учените едва започват да разбират.

„Настоящото мълчание не бива да се тълкува като стабилност. То е предупреждение“, каза Варон.

Лекарят предупреди, че без насекоми хората не само ще загубят основна храна, но и ще бъдат изложени на повишен риск от хронични заболявания.

Ключово предупреждение дойде от немско проучване, което проследява биомасата на летящи насекоми в защитени зони в продължение на близо 30 години.

До 2016 г. изследователите установиха, че популациите са намалели с повече от 75 процента, дори в региони, защитени от промишлена дейност.

Глобалните оценки показват, че над 40 процента от видовете насекоми в момента са в упадък.

Прогнозите за бъдещето сочат, че до 2030 г. до една четвърт от видовете насекоми може да бъдат изчезнали или изложени на висок риск, което подчертава продължаващата, бърза тенденция на спад.

Загубите са документирани не в индустриални ландшафти, а в природни резервати, предназначени да предпазят дивата природа от вреда.

„Без насекоми, хранителните системи се сриват не само количествено, но и качествено.

Разнообразието на хранителни вещества намалява. Устойчивостта изчезва. Зависимостта от промишлените ресурси се увеличава“, пише Варон в The Defender.

От гледна точка на лекаря, изчезването на насекомите е предупредителен сигнал, биомаркер на ниво популация за стрес и токсичност в околната среда.

„Увеличаването на хроничните заболявания, метаболитната дисфункция и имунната дисрегулация не могат да бъдат ясно отделени от екологичния контекст, в който хората живеят сега“, каза Варон.

Клиницистите могат да наблюдават тези въздействия, тъй като пациентите проявяват повишени алергични реакции, резистентност към антибиотици и хранителни дефицити.

„Например, пациент, страдащ от повтарящи се респираторни инфекции, може да бъде свързан с промени в цветния прашец поради променящи се популации на насекоми.“

В медицината, когато чувствителна система се повреди първа, това сигнализира за ранна опасност. Насекомите изпълняват тази пазачска роля в биологията.

Краткият им живот, високият метаболизъм и зависимостта от околната среда ги правят изключително уязвими към химични, хранителни и електромагнитни смущения, често много преди хората да покажат очевидни признаци на заболяване, обясни Варон.

Все повече доказателства свързват много от тези експозиции с ендокринни нарушения при хората, имунна дисфункция, невроразвитие и метаболитни заболявания.

Неоникотиноидните пестициди, например, са предназначени да въздействат върху нервната система на насекомите, но аналогични пътища съществуват и при бозайниците, влияейки върху невроразвитието и автономната функция.

Ниските нива на хронично облъчване може да не предизвикат незабавна токсичност, но медицината многократно е доказва, че липсата на остри симптоми не е равносилна на безопасност.

„Представете си пациент с диабет, който се бори с упорити бавно зарастващи язви“, каза Варон.

„Тези рани, устойчиви на типично лечение, се превръщат в ярка илюстрация на намаляването на микроелементите поради загубата на опрашители.“

Недостигът на жизненоважни хранителни вещества като витамин С и цинк, от съществено значение за имунната защита и възстановяването на тъканите, показва как загубата на опрашители води до реални последици за здравето, добави той.

„От съществено значение е медицинските специалисти да интегрират оценките на екологичното здраве в своята практика, като по този начин засилят връзката между екологичното и човешкото здраве“, каза Варон.

Като действат сега, клиницистите могат да помогнат за предотвратяване на екологична криза и да осигурят устойчиво бъдеще както за планетата, така и за човешкия живот.

„Цивилизациите не падат само от война или икономика. Те падат, когато живите системи, които ги поддържат, биват тихо демонтирани.“