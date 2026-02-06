Болница "Софиямед" и "Пълмед" ръка за ръка в името на здравето и спорта!

Университетските болници "Софиямед" и "Пълмед"-гр. Пловдив, част от веригата лечебни заведения на "Булфарма", обединяват своите усилия за поредна година в името на здравето и спорта.



Лечебното заведение в Пловдив е официален медицински партньор на тенис плейофа от Световната група на Купа „Дейвис" между отборите на България срещу Белгия. Това не е просто мач, а поредното доказателство, че българският тенис върви уверено към световния елит. България е домакин, а двубоят ще се проведе на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.





В същото време, изявеният специалист по инфекциозни болести и началник на Клиника инфекциозни болести - УМБАЛ Софиямед проф.д-р Георги Попов, д.м.н. е официален лекар на отбора на България в турнира за поредна година.



Така двата медицински екипа обединяват за поредна година своите усилия в името на здравето и спорта! Те ще бъдат на кортовете и в двата дни.



Д-р Вангел Вангеловски и д-р Горослав Шахънов ще бъдат подкрепени в усилията си и от реанимобил от "Пълмед" при нужда от транспортиране на контузени играчи до болница.

Проф. Попов е главен лекар на националните отбори по тенис за мъже и жени на България от 2010г., а от тогава досега винаги е с тимовете ни когато пътуват за състезания в цял свят.



Екипите на лечебните заведения в двата града стискат палци на тенисистите и им пожелават да затвърдят успеха си от миналата година!

